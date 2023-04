KPMG Geschäftsführung wächst weiter

KPMG baut die Führungsebene weiter aus und ernennt mit April zwei neue Audit-Partner.

Wien (OTS) - Peter Amon (35) ist seit zwölf Jahren bei KPMG tätig und hat sich auf die Prüfung und Beratung von Unternehmen der Energiewirtschaft sowie von börsennotierten Unternehmen spezialisiert. Darüber hinaus ist er federführend an der Digitalisierung von Prozessen im Prüfungsbereich beteiligt und wird dies als Partner im Sinne der Qualitätssicherung weiter vorantreiben. Außerdem gibt Peter Amon sein Know-how als Vortragender bei Fachveranstaltungen weiter.

Admir Omeradzic (37) hat 2008 bei KPMG begonnen und ist – nach einer Zwischenstation bei einer anderen Kanzlei – seit 2019 wieder im Audit am Standort in Linz tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Abschlussprüfung in den Branchen Handel und Industrie sowie bei Immobilienunternehmen. Dabei betreut er Unternehmen jeglicher Größenordnung, von kleinen Gesellschaften bis hin zu börsennotierten Konzernen. Zudem unterstützt Admir Omeradzic Unternehmen bei der Bearbeitung von komplexen Fragestellungen in der nationalen und internationalen Rechnungslegung.

