Die „Soko Linz“ ermittelt in einem Fall um Gewalt an Frauen

Wien (OTS) - „Ist Luisa da?“ Vor dieser Frage steht das Team der „Soko Linz“, das am Dienstag, dem 4. April 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 in einem neuen Fall um Gewalt an Frauen im Einsatz ist. Auf Spurensuche in die Steiermark und mitten in einen Showdown im botanischen Garten geht es für die Top-Cops der „Soko Donau“ um 21.05 Uhr in der Dacapo-Folge „Entfesselt“.

Soko Linz – Ist Luisa da? (Dienstag, 4. April, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill und Damyan Andreev; Regie: Martin Kinkel

Hinter dem schicken Internetauftritt des angeblichen Online-Kosmetik-Versands Alektocos verbirgt sich ein Hilfsangebot für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen. Dass nun die ehrenamtliche Beraterin Waltraud Gersthofer Opfer eines Gewaltverbrechens wird, schockt Alektocos-Gründerin Esther Stadler (Michaela Schausberger) zutiefst. Doch Feinde hat das Hilfsangebot für Frauen genug:

Gewalttätige Männer, eine Ehefrau, die Opfer eines perfiden Komplotts ihres Gatten wurde, sowie ein Incel-Anhänger, dessen Videos nun im Netz auftauchen.

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

Soko Donau –Entfesselt (Dienstag, 4. April, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie Harald Windisch und Tanja Raunig in Episodenrollen; Regie: Holger Gimpel

Gewalttäter Gerd Weinzierl kommt nach drei Jahren Haft in elektronisch überwachten Hausarrest. Richard Kofler (Peter Benedict), Vater von Weinzierls damaligen Opfer Daniela, nimmt das mit großer Sorge wahr. Kaum erfährt Steininger (Michael Steinocher), der Weinzierl damals mit seinem Grazer Kollegen Horst Brauner (Harald Windisch) verhaftet hatte, von dessen Freilassung, passiert in dessen direktem Umfeld ein Verbrechen. Weinzierls Psychiaterin Johanna Schulz (Bettina Kerl) wird ermordet. Am Tatort finden die Ermittler aber auch ihren blutverschmierten Schützling Weinzierl. Und der will nur und ausschließlich mit Steininger reden.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, den Ländern Oberösterreich und Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Filmcommission Graz.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann die komplette zweite Saison von „Soko Linz“ schon jetzt gestreamt werden. Alle Staffeln von „Soko Donau“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

