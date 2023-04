Neun Digitalisierungsstipendien von Huawei für Bachelor-Studierende der TU Graz

Wien (OTS) - Bereits zum zweiten Mal können sich Bachelorstudierende aus den Bereichen Biomedical Engineering, Chemie, Digital Engineering, Elektrotechnik, Elektrotechnik-Toningenieur, Geodäsie, Informatik, Information and Computer Engineering, Mathematik, Molekularbiologie, Physik, Software Engineering and Management, Umweltsystemwissenschaften- Naturwissenschaften-Technologie oder Verfahrenstechnik an der TU Graz für das „Seeds for the Future Scholarship“ bewerben. Insgesamt werden neun Stipendien vergeben, die Bewerbungsphase läuft bis 23. Juli 2023.

Gute Zusammenarbeit mit Universitäten

Mit dem Stipendium verfolgt Huawei das Ziel, Studierenden finanziell unter die Arme zu greifen. „Mit der Einführung des "Seeds for the Future Scholarship" hofft Huawei, viele talentierte zukünftige Expert:innen zu erreichen und die Entwicklung ihrer Karrieren zu unterstützen. Wir arbeiten mit den besten Universitäten Österreichs zusammen, um die Fähigkeiten und das Potenzial der nächsten Generation europäischer Innovator:innen zu fördern, und erreichen mehr als 500 Studierende in Österreich und ganz Europa.“ , betont Harvey Zhang, CEO von Huawei Austria.

„Talentierten und leistungsbereiten jungen Leuten muss eine Ausbildung in Wissenschaft und Technik offenstehen. Die finanzielle Situation darf dabei nicht ausschlaggebend sein. Stipendien sind wichtig, ohne Stipendium hätte etwa Nikola Tesla nicht an der TU Graz studieren können. Für das kontinuierliche Engagement von Huawei als Stipendiengeber möchte ich mich aufs Herzlichste bedanken. Es ist nicht nur eine Investition in die Zukunft der Studierenden, sondern in unser aller Zukunft“ , unterstreicht Harald Kainz, Rektor der TU Graz.

Förderung von High Potentials

Als globales Technologieunternehmen ist es Huawei seit Jahren ein besonderes Anliegen, Chancenungleichheit bereits in der Ausbildung entgegenzuwirken und den Studienalltag durch finanzielle Unterstützung zu erleichtern. Huawei setzt sich seit vielen Jahren sowohl international als auch in Österreich für die Förderung von Nachwuchstalenten ein. Nachdem 2022 mit einer Summe von 220.000 Euro 56 Studierende der Technischen Universität Wien und der Technischen Universität Graz finanziell in ihrem Studium unterstützt wurden, kommt 2023 noch eine neue Universität im Süden dazu: Die Universität Klagenfurt. Doch nicht nur die Anzahl der Partneruniversitäten wurde erhöht, auch die Fördersumme stieg auf 240.000 Euro. Das gemeinsame Wohnplatz-Stipendium von Huawei und ÖJAB (Österreichische Jungarbeiterbewegung) startete in diesem Monat bereits zum 12. Mal und das Wissenstransfer- und Networking-Programm, „Seeds for the Future“ für technisch interessierte Studierende, geht dieses Jahr bereits in die neunte Runde.





