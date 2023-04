Neuer Advisory Partner bei TPA: Markus Müller baut den Bereich Digital Advisory & Transformation auf

Ich freue mich, dass wir mit Markus Müller einen fachlich höchst kompetenten Partner für unseren wachsenden Beratungsbereich „Digital Advisory & Transformation“ gefunden haben. Mit der umfangreichen Expertise und seinem breiten technischen, systemischen Wissen und dem iefen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat er die Fähigkeit, Unternehmen auf allen Ebenen bei der digitalen Transformation zu unterstützen und zu begleiten. Iris Burgstaller, TPA Partnerin

Wien (OTS) - Markus Müller ist seit 1. März Partner für Digital Advisory and Transformation bei

TPA und zeichnet für den nachhaltigen Auf- und Ausbau dieses Bereiches verantwortlich.

Der international tätige Berater war zuvor als Senior Vice President bei einem global führenden Energie- und Automatisierungsunternehmen tätig.

Für TPA steht das Thema Digitalisierung ganz oben auf der Agenda und ist für die Erweiterung des Beratungsportfolios besonders wesentlich, um Entscheidungsträger:innen weiterhin am Puls der Zeit und ganzheitlich beraten zu können. Die im Bereich „Digital Advisory & Transformation“ angebotenen Leistungen sollen punktgenau bei den aktuellen Herausforderungen für Unternehmen und Management in einem Marktumfeld voller Systemumbrüche unterstützen, insbesondere bei folgenden Fragen:

Wie steuern Management (CFOs und CEOs) und Eigentümer:innen die Veränderungs- und Digitalisierungsprozesse im Unternehmen erfolgreich?

Wie stellen Management und Eigentümer:innen ihr Unternehmen hinsichtlich sich ergebender Transformations-, Sicherheits- und sonstigen Geschäftsrisken (Compliance, ESG, etc) robust auf?

Wie können Unternehmen den aktuellen Arbeitsmarktbedingungen (u.a. Fachkräftemangel) begegnen und es schaffen, Mitarbeiter:innen in möglichst kurzer Zeit mit den notwendigen digitalen Skills auszustatten? Wie sind diese Skills definier- und messbar? Welchen Beitrag kann Digitalisierung für ein modernes Arbeitsumfeld leisten, das Mitarbeiter:innen begeistert und im Unternehmen hält?

Wie können Geschäftsführung und Eigentümerebene ihre ESG-Ziele in der Unternehmens-DNA verankern und in allen Prozessen und Systemen auch digital etablieren?



Mit der Besetzung durch Markus Müller für das Beratungsfeld „Digital Advisory & Transformation“ ist es gelungen, diesen Bereich mit einem der besten Köpfe der Branche zu besetzen. Seit über zwei Jahrzehnten ist Markus Müller in unterschiedlichsten Rollen, beispielsweise als Berater, Unternehmensarchitekt und Führungskraft tätig. Gemeinsam mit Führungskräften hat er organisationale Lücken in Unternehmen geschlossen und daraus Reife und Wachstum generiert, um die digitale Transformation voranzutreiben. Bei ABB (Asea Brown Boveri) war er unter anderem für das Prozessmodell, den Betrieb der Basis-Infrastruktur und zuletzt für die globale Ausrichtung und Weiterentwicklung des Risiko- und Compliance-Managements sowie der IT-Governance in der Corporate IT verantwortlich. Seine umfangreichen Erfahrungen in der Leitung globaler Teams im Bereich der Servicebereitstellung und -sicherung sind die Basis für seine zukünftige Beratungstätigkeit als Advisory Partner bei TPA.

Als verantwortlicher Advisory Partner des TPA Beratungsbereichs „Digital Advisory & Transformation“ bietet Markus Müller beispielsweise hochqualitative Unterstützung

bei der Evaluierung des Reifegrades digitaler Produkte und der Definition einer Roadmap zur Verbesserung,

bei der Entwicklung von ‚State of the Art‘ Management Dashboards zur datengestützten Entscheidungsfindung

bei der Optimierung eines integrierten Risikomanagement Systems (IRM)

beim konsistenten Dokumentenmanagement als Teil der Business Governance

bei der Strategiedefinition inkl. managementbezogener Entwicklung digitaler Kompetenzen sowie bei der Optimierung des internen Prozess- und Service-Managements



Branchenweit gilt der vielfach zertifizierte Digitalisierungsexperte als ein Vordenker im Bereich „Service Integration and Management (SIAM)“. Als Co-Autor des SIAM Professional „Body of Knowledge (BoK)“ konnte er die Multi-Supplier Management Kompetenzen in der IT-Branche sichtbar mitprägen. Der Wahl-Österreicher ist Mitglied der EXIN Professionals Gruppe und der ISACA, dem unabhängigen, globalen Berufsverband für IT-Revisor:innen, Wirtschaftsprüfer:innen sowie Expertinnen und Experten der Informationssicherheit und IT-Governance. Im Jahr 2006 schloss er nach einem Bachelor-Studium an der Hochschule in Baden-Württemberg auch einen Master of Business Administration in Information Management (MBA) an der Universität in Innsbruck ab. Seit 1. März 2023 stellt er seine umfangreichen Erfahrungen als Digital Transformation Experte den Kundinnen und Kunden der 12 CEE-Länder umfassenden TPA Gruppe zur Verfügung.





Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 750 Mitarbeiter:innen in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.850 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

