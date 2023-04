DIE WOHNKOMPANIE feiert Dachgleiche bei VIOLA HOMES

Mit rund 80 Gästen feierte DIE WOHNKOMPANIE die Dachgleiche ihres Wohnbau-Projekts VIOLA HOMES

Wien (OTS) - Im März 2022 wurde das Bauvorhaben in der Erich-Sokol-Gasse 19 in Wien Favoriten in Angriff genommen, nur zwölf Monate später konnte DIE WOHNKOMPANIE gemeinsam mit dem Generalunternehmer PORR und dem Globalinvestor GalCap Europe die Dachgleiche ihres modernen Projekts feiern.

VIOLA HOMES liegt im nördlichen Bereich des Stadtentwicklungsgebiets „Viola Park“ im 10. Wiener Gemeindebezirk in unmittelbarer Nähe zum Naherholungsgebiet Laaer Wald sowie zur Generali-Arena, der Heimat des FK Austria Wien. Das Wohnprojekt, das für einen Immobilienfonds des Globalinvestors GalCap Europe realisiert wird, verfügt über 59 effizient geschnittene Mietwohnungen und über eine Tiefgarage für 36 PKW-Abstellplätze. Das Objekt besticht durch die sehr ruhige Mikrolage und die großzügige Parkanlage auf der Liegenschaft. Zudem sind alle Wohnungen mit Freiflächen wie Loggien, Balkonen, Terrassen und/oder Gärten ausgestattet.

Roland Pichler, Geschäftsführer von DIE WOHNKOMPANIE, lobte vor allem die beeindruckende Leistung aller auf der Baustelle tätigen Arbeiter und Handwerker und die gute Organisation des Bauleitungsteams vor Ort. „Hier wird ein qualitativ hochwertiges Gebäude mit viel Engagement und Begeisterung errichtet. Und Top-Qualität haben wir unserem Kunden versprochen“, führte er weiter aus.

Martin Schilling, Bereichsleiter bei PORR, bedankte sich bei seinem Team für die großartige Leistung und bei DIE WOHNKOMPANIE für die langjährige Zusammenarbeit und die echte Partnerschaft auf Augenhöhe.

Die geräumige Tiefgarage war der Treffpunkt, an dem die zahlreichen Gäste, Arbeiter, Handwerker, Planer und Fachexperten, die Bauherrschaft sowie die Baufirma zur Feier zusammenkamen. Nach dem traditionellen Gleichen-Spruch eines jungen Vertreters der Baumannschaft wurde die Fertigstellung des Rohbaus gebührend gefeiert.

Über DWK Die Wohnkompanie GmbH

DWK Die Wohnkompanie GmbH entwickelt als inhabergeführter, unabhängiger Wohnbauträger nachhaltige urbane Lebensräume. Der Fokus liegt dabei in der Realisierung freifinanzierter, nachhaltiger Wohnbauprojekte, die sich an den Bedürfnissen der zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen orientieren und einen starken Bezug auf die Mikrolagen nehmen. Innovative und nachhaltige Lösungen nehmen bei der Konzeption, Planung und Umsetzung der Projekte einen wichtigen Stellenwert ein. Als Tochterunternehmen der Zech Group – eines der stärksten Bau- und Immobilienunternehmen Deutschlands – steht DIE WOHNKOMPANIE für umfassende Kompetenz im Wohnungsbau, einzigartige Expertise und sichere Bonität. DIE WOHNKOMPANIE ist daher der richtige Partner, um Projekte jeder Größe von der Erstplanung bis zur Vermarktung erfolgreich zu managen.

Mehr Infos unter www.wohnkompanie.at





