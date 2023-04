Koo verspricht lebenslang kostenlose Verifizierung für alle namhaften Persönlichkeiten

San Francisco (ots/PRNewswire) - Koo, der zweitgrößte Mikroblog der Welt, hat bekannt gegeben, dass es lebenslang eine kostenlose Verifizierung für alle Persönlichkeiten anbietet, die sich qualifizieren. In Anerkennung von Bekanntheit, Errungenschaften oder professionellem Renommee vergibt Koo ein gelbes Häkchen für Nutzerprofile, nachdem sie die Kriterien erfüllt haben, die klar sichtbar auf seiner Website veröffentlicht sind.

Koo setzt sich dafür ein, eine sicherer und integrative Plattform zu erstellen, die Nutzern Chancengleichheit dabei bietet, sich auszudrücken und gehört zu werden. Die lebenslang kostenlose Verfizierung wird allen namhaften Persönlichkeiten und Schöpfern auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen; diese können dadurch Vertrauen bei ihren Followern aufbauen, ihren Ruf schützen und Nachahmung auf der Plattform vermeiden. Darüber hinaus ermöglicht es Koo seinen Nutzern, ihre Tweets nahtlos zu migrieren und ihre Twitter-Follower auf der Koo-Plattform zu finden, so dass sie auf der Plattform nicht ganz von vorne anfangen müssen.

Mayank Bidawatka, Mitgründer von Koo, kommentierte: „Uns bei Koo liegt es am Herzen, in Wort und Tat integrativ zu sein. Wir bieten eine lebenslang kostenlose Verifizierung für alle namhaften Persönlichkeiten, die sich qualifizieren, als ein Zeichen der Anerkennung und um sie vor Nachahmern zu schützen, so dass sie ihre authentische Stimme mit ihren Followern teilen können. Wir sind eine verdienstbasierte Plattform und sind stolz auf die transparente Methodik unsere Plattform, die Bekannheit feiert, ohne sie mit einem Preisschild zu versehen. Das ‚Koo Eminence Tick' ist ein prestigeträchtiges Symbol, das nicht gekauft werden kann, und wir sind entschlossen, dieses digitale Recht für alle namhaften Persönlichkeiten zu schützen."

„Wir haben unsere Anstrengungen in den letzten drei Jahren darauf konzentriert, ein Mikroblogging-2.0-Erlebnis zu kreieren, und sind zum zweitgrößten Mikroblog der Welt geworden, mit mehr als 60 Millionen Downloads aus mehr als 100 Ländern. Jeder Stakeholder profitiert davon, auf Koo zu sein. Wir werden niemals Gebühren für eine Funktion verlangen, die das Internet kostenlos zur Verfügung stellen sollte. Plattformen sollten befähigen. Nicht extrahieren."

Koo stellt alle Funktionen kostenlos zur Verfügung. Einige dieser Funktionen sind eine kostenlose Bearbeitungsfunktion, längere Beiträge von 500 Zeichen, längere Videos, die Möglichkeit, in mehr als 20 Sprachen der Welt gleichzeitig zu posten, ChatGPT-Aufforderungen, Planung von Beiträgen, das Erstellen von Entwürfen, Monetisierungsinstrumente für Schöpfer, Treueprogramme für Nutzer und proaktive Inhaltsmoderation, die unter allen Social-Media-Plattformen branchenführend ist. Koo verschreibt sich dem Ziel, jeden Stakeholder zu einem hervorragenden Erlebnis auf der Plattform zu verhelfen.

Um das Verifizierungshäkchen zu beantragen, können Nutzer zur Koo-Website gehen und dem Verifizierungsvorgang folgen oder direkt an eminence.verification @ kooapp.com schreiben.

