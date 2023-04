FPÖ – Belakowitsch: ÖVP und Grüne tanzen auf der Armut unserer Kinder und vernichten über 70 Jahre Aufbau und soziale Sicherheit

Energiepreise und Rekordgewinne lassen bei öffentlichen Energieversorgern Sektkorken knallen

Wien (OTS) - „Bereits 2021 waren in Österreich rund 368.000 Kinder von Armut betroffen, was sich aber jetzt in den heimischen Wohnungen abspielt, lässt erschaudern. Kein Geld fürs Heizen und damit Schimmel an den Wänden, Anorak statt Pyjama und Aufwärmen im Einkaufszentrum. So sieht die Situation vieler Familien aus, wenn man einer aktuellen Studie folgt oder folgen kann, denn Nehammer, Kogler und Co. können die Sorgen und Nöte der Bevölkerung nicht nachvollziehen, von verstehen ist da schon gar keine Rede mehr“, reagiert heute die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch auf eine Befragung von Volkshilfe und Gesundheit Österreich.

„Hier spielt sich ein soziales Fiasko ab zudem ÖVP und Grüne fröhlich tanzen. Obendrein knallen in den Chefetagen der in öffentlicher Hand befindlichen Energieversorger in Anbetracht ihrer Rekordgewinne die Sektkorken. Kurz zusammengefasst: ÖVP und Grüne unternehmen, obwohl sie es könnten, nichts gegen Inflation, Energiekosten und vollkommen aus dem Ruder gelaufene Lebensmittelpreise“, so Belakowitsch.

Damit treibe diese Regierung unsere Bevölkerung mit Vorsatz in die Armut. „Eine ÖVP mit Handlungsdefizit und grüne Klimamarxisten ruinieren nicht nur die Ärmsten, sondern hungern jetzt auch noch den Mittelstand aus – das Schlechteste aus zwei Welten vernichtet über 70 Jahre Aufbau und soziale Sicherheit. Dieser Schande sollte man so schnell wie nur möglich mit Neuwahlen ein Ende bereiten!“, forderte Belakowitsch.

