Zugsführer Lisa Hauser kührt sich zur Militärweltmeisterin

Wien (OTS) - Von 27.-31.März fanden im schwedischen Boden die 55. Militär Ski Weltmeisterschaften statt. Nach dem Motto ,,Friendship through Sport” wurden in den Sportarten Biathlon, Langlauf, Skibergsteigen und Ski Orienteering unter 12 Nationen die Sieger ermittelt. Das Österreichische Bundesheer war mit 21 Sportlerinnen und Sportlern am Start.

Perfekter Start in die WM

Gemeinsam mit Korporal Anna Juppe und Zugsführer Dunja Zdouc holte die Heeressportlerin Zugsführer Lisa Hauser nicht nur in Einzelwertung sondern auch in der Mannschaftswertung die Goldmedaille ,,Vor dem Rennen habe ich mir selbst großen Druck gemacht, weil ich gewusst habe, dass ich eine der Favoritinnen bin und noch nie einen Titel bei einer Militär-WM geholt habe. Extrem cool, dass mir diese gute Leistung gelungen ist”, so die Doppelweltmeisterin. Bei den Herren hat Simon Eder mit Rang 4, nur knapp das Podest verpasst.

Jubeln konnte die österreichische Abordnung auch über Medaillen im Skibergsteigen. Im Individual Bewerb der Herren freute sich Korporal Paul Verbnjak über seinen ersten WM Titel, Teamkollege Gefreiter Armin Höfl landete dahinter auf Platz 2. Auch in der Mannschaftswertung holte das rot-weiß-rote Team gemeinsam mit Gefreiten Andreas Mayer Gold, im Mixed Bewerb landeten Verbnjak und Höfl gemeinsam mit Rekrut Lisa Rettensteiner hinter Frankreich und vor Deutschland auf Platz 2.

In den abschließenden Patrouillen Bewerben erreichten die Damen Zugsführer Julia Schwaiger, Dunja Zdouc, Korporal Kristina Oberthaler und Anna Juppe Platz 2. Bei den Herren erkämpften Simon Eder, Gefreiter Philip Wieser, Korporal Magnus Oberhauser und Zugsführer David Komatz Platz 3.

Spitzenleistung noch zu Saisonende

,,Ich gratuliere den Heeresportlerinnen und Sportlern zu diesen großartigen Erfolgen und bin stolz darauf, dass sie zum Saisonende noch solche Spitzenleistungen abliefern konnten”, so Bundesministerin Klaudia Tanner.

Heeressportzentrum

Das Heeressportzentrum fördert seit 1962 mit seinen zehn Heeres-Leistungssportzentren den österreichischen Leistungssport. Derzeit sind jährlich circa 490 Personen Teil des Spitzensport-Förderprogramms des Bundesheeres, davon 20 Personen im Behindertensport. Traditionell stellt der Heeres-Leistungssport eine Vielzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen, die zahlreiche Erfolge bei Weltcups, Europa- und Weltmeisterschaften sowie Olympischen Spielen erzielen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Abteilung Marketing und Sport

+43 664 622 1850

presse @ bmlv.gv.at

www.bundesheer.at

@bundesheerbauer