TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom Montag, 3. April 2023, von Peter Nindler: "Nicht alles schlecht, nicht alles richtig"

Innsbruck (OTS) - Drei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie benötigt es auch in Tirol eine kritische Reflexion. Der Landes-rechnungshof gibt eine positive Anleitung dafür, ein nüchterner Blick ohne (politische) Scheuklappen täte allen gut.









Vor drei Jahren war es eine Karwoche in Quarantäne, denn Tirol hatte sich nach Ausbruch der Corona-Pandemie selbst isoliert. Der Blick zurück ist ein ungläubiger, obwohl sich heute nach wie vor rund 100 Tirolerinnen und Tiroler täglich mit Covid infizieren. Doch im März und April 2020 stolperten wir kollektiv in die Corona-Pandemie hinein, nicht nur die Politik. Die Sorge vor dem Virus, das nicht nur Menschen mit Vorerkrankungen oder Ältere gefährdet und das Gesundheitssystem an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht hat, beeinflusste damals maßgeblich das Handeln, Denken und Entscheiden.

Dadurch geriet die Politik allerdings in vielerlei (finanzielle) Abhängigkeiten, der Landesrechnungshof zeigt dies in seinem aktuellen Bericht über die Corona-Teststrategie deutlich auf. Ob beim Geschäftsmodell „Teststraßen“ oder bei den vielfach überzogenen Test-Honoraren für die Ärzte. Fehlende Kontrollsysteme, unvollständige Dokumentationen über Testungen sowie Mängel in Vergabeverfahren für Labordienstleistungen oder Tests kamen hinzu. Zur kritischen Aufarbeitung gehört freilich die Feststellung dazu, dass es in Tirol ein ambitioniertes Bestreben gab, die Krise bestmöglich zu bewältigen. Auch das sagt der Landesrechnungshof.

Befreit von den emotionalen Fesseln der fünf Corona-Wellen kann heute die nüchterne Reflexion gelingen. Vor allem in Tirol, wenngleich die Analyse des Tourismusverbandsobmanns von Paznaun-Ischgl, Alexander von der Thannen, wie ein Nackenschlag wirkt. „Wir hätten über zwei Milliarden Euro aufwenden müssen, wenn wir so oft in den Zeitungen hätten sein wollen. Im Nachhinein ist es egal, dass die Berichterstattung negativ war“, meinte er vor wenigen Wochen. Im Wissen, dass es seinerzeit in Ischgl gar nicht gut gelaufen ist und Fehler auf allen Ebenen gemacht wurden, wie bereits die Expertenkommission zur Untersuchung des Corona-Managements in Ischgl 2020 dargelegt hat.

Bewusst wollte die Kommission nicht von Versagen sprechen, das wiederum treibt den Verbraucherschutzverein an. Obwohl es nach intensiven Ermittlungen der Justiz keine strafrechtlichen Konsequenzen geben wird. Ischgl bleibt jedoch weiterhin das mediale Reizwort, denn Schadenersatzklagen von sieben Millionen Euro sind zivilrechtlich noch anhängig.

Einen differenzierten Blick benötigt es zugleich auf das umstrittene Testlabor „HG Lab Truck“. Ungereimtheiten bei der Labor-Führung und der Befähigung lassen sich keinesfalls wegdiskutieren. Doch mit der Qualitä­t, der raschen Auswertung und dem Preis hat es gepasst. Das sollte auch Teil einer reflektierten Betrachtung über das politische Corona-Management in Tirol sein.



