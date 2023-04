Die Demonstration für den Frieden in der Ukraine in Salzburg Stadt war ein voller Erfolg

40 Fahrzeuge machten einen von der Exekutive genehmigten KONVOI mit Start Residenzplatz durch das ganze Stadtgebiet.

Salzburg (OTS) - Die Wir sind Salzburg rund um Spitzenkandidat Dr. Gerhard Pöttler organisierte mit Michael Prinz, Hannes Brejcha und Kerstin Ennemoser die Standkundgebung am Residenzplatz. Es konnten neben ihm Andrea Drescher und Nicolas Rimoldi ans Podium geholt werden. Das gemeinsame Ziel ist der Frieden in der Ukraine mit österreichischer neutraler Diplomatie z.B. über die UNO in Wien.

Die Bürgerlisten Oberösterreich mit Obmann Dr. Martin Gollner unterstützte vor Ort diese friedliche Aktion und empfiehlt am 23.4. zur Landtagswahl GELB zu wählen.

