Gaál/Baurecht: Mitmachen & die Nachbarschaft mitgestalten mit dem neuen GB*-Handbuch „Do It Together Stadt“

Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) präsentiert „Stadtmacher*innen“ und gibt Tipps – Jetzt downloaden & ab 19. April Buch gratis abholen

Wien (OTS) - Das neue Handbuch „Do It Together Stadt – Edition 1150 Reindorf und Sechshaus“ steht in den Startlöchern. Ab sofort gibt’s den Ratgeber mit vielen Tipps zum Download, ab 19. April dann als Buch in den GB*-Lokalen. Das Buch ist eine Einladung an alle Wienerinnen und Wiener, das eigene Wohnumfeld und die Stadt individuell zu verschönern, zu verändern und damit zu einer lebendigen Nachbarschaft beizutragen. Neben inspirierenden Geschichten zu innovativen Projekten und Stadtteil-Initiativen sind im Handbuch zahlreiche praktische Anleitungen und Tipps für Bewohner*innen enthalten, die selbst aktiv werden möchten.

„In Wien ermutigen wir Bewohnerinnen und Bewohner dazu, sich in der Nachbarschaft einzubringen und sich in ,ihrem Grätzl‘ zu engagieren. Mit Erfolg – immer mehr Menschen übernehmen Verantwortung und gestalten gemeinsam mit anderen ihr Wohnumfeld mit. Jede und jeder Einzelne kann so zu einem gelingenden Miteinander beitragen – und dazu, das eigene Grätzl noch lebens- und liebenswerter zu machen. Ich lade alle herzlich dazu ein, sich bei der Gebietsbetreuung Stadterneuerung kostenlos interessante Anregungen und Ideen zu holen“, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Rudolfsheim-Fünfhaus hat sich in den letzten Jahren toll entwickelt. Das ist vor allem auch all jenen Menschen zu verdanken, die sich aktiv einbringen und ihre eigenen Ideen für eine bunte und lebendige Nachbarschaft umsetzen. Gemeinsam mit den Expertinnen und Experten der Gebietsbetreuung Stadterneuerung unterstützen wir dieses Engagement der Menschen im Bezirk. Denn miteinander können wir viel erreichen!“, ergänzt Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht.

Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) setzt sich seit fast 50 Jahren dafür ein, dass sich die Menschen in ihrer Nachbarschaft wohlfühlen und Möglichkeiten haben, sich zu engagieren und ihr Wohnumfeld mitzugestalten. Die GB*-Stadtteilexpert*innen unterstützen mit Rat, Tat, und einem nachbarschaftlichen Netzwerk, wenn es darum geht, Ideen konkret zu machen und zu verwirklichen.

„Do It Together Stadt“ – Präsentation Handbuch und Ausstellung

MI, 19. April 2023, ab 17 Uhr | GB*Stadtteilbüro, Sechshauser Straße 23, 1150 Wien

Das neue Handbuch „Do It Together Stadt“ zeigt Beispiele gelungener Nachbarschaftsinitiativen und motiviert zum Nachahmen. Hilfestellung bietet ein umfassender Serviceteil mit handfesten Tipps und Anlaufstellen. Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) präsentiert am 19. April 2023 ihr neues Handbuch „Do It Together Stadt – Edition 1150 Reindorf und Sechshaus“ im GB*Stadtteilbüro in der Sechshauser Straße 23, 1150 Wien.



Stadtmacher*innen mit Vorbildwirkung: Gratis-Handbuch abholen!

Besucher*innen erwartet eine spannende Podiumsdiskussion zum Thema „Die Stadt gemeinsam gestalten“ und die Möglichkeit, sich mit Nachbar*innen und dem GB*-Team auszutauschen und zu vernetzen. Eine Ausstellung vor Ort zeigt Portraits einiger Protagonist*innen aus dem Buch. Alle Besucher*innen erhalten zudem ein kostenloses Buchexemplar.

Bewohner*innen, die im Nachbarschaftsgarten miteinander kochen, Künstler*innen, die Feuermauern gestalten, Geschäftsleute, die ein Fest für die Nachbarschaft veranstalten – dank zahlreicher engagierter Menschen zeigen sich Wiens Grätzl bunt, vielfältig und lebendig. Wie positiv sich Nachbarschaften entwickeln können, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner sich für ihre Umgebung stark machen, zeigen die Stadtteile Reindorf und Sechshaus im 15. Bezirk besonders eindrucksvoll.

Hier tragen engagierte Bewohner*innen und Geschäftsleute seit Jahren dazu bei, dass das Grätzl pulsiert und sich weiterentwickelt. Sie kommen im Handbuch „Do It Together Stadt“ zu Wort. Menschen, die gemeinsam Impulse gesetzt haben, aktiv geworden sind, nachbarschaftliche Ideen umgesetzt haben. Die „Stadtmacher*innen“ erzählen über ihre Motivation mitzugestalten, teilen eigene Erfahrungen und Wissen und haben praktische Tipps für alle, die es ihnen gleichtun wollen.



Die thematische Bandbreite reicht vom Wunsch nach mehr Bäumen im Grätzl über das Teilen von Räumen und anderen Ressourcen bis hin zur Umgestaltung einer ganzen Straße. Die im Buch vorgestellten Personen und ihre Geschichten zeigen, was möglich ist und was es braucht, um selbst tätig zu werden und z.B. eine Nachbarschaftsinitiative zu starten.

Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) unterstützt kostenlos: Mach mit!



„Viele Menschen begeistern uns täglich aufs Neue mit ihren Ideen und ihrem Engagement für eine lebenswerte Wohnumgebung. Unsere Teams haben ein offenes Ohr für Anliegen und sind im Stadtteil gut vernetzt. Als Drehscheibe zwischen Bewohner*innen und lokaler Politik sowie Stadtverwaltung machen wir uns für Wünsche und Ideen stark. Wir fördern Nachbarschaft und bringen Interessierte an einen Tisch. Gemeinsam verändern wir Dinge zum Besseren“, so Daniel Dutkowski, GB*-Projektleiter.

Das Buch beinhaltet nicht nur spannende Erzählungen, es ist auch eine praktische Anleitung. Wo anfangen? Was ist alles möglich? Wo gibts Unterstützung? Wo Gleichgesinnte? Welche Angebote helfen weiter? Auf solche und andere Fragen hat das Handbuch die passenden Antworten – und viele Tipps, die helfen, ins Tun zu kommen!

Das Handbuch ist ab 19. 4. kostenlos in GB*Stadtteilbüros in ganz Wien erhältlich (solange der Vorrat reicht) und ab sofort als Download unter www.gbstern.at/doittogether verfügbar. Veranstaltungen im April und Mai laden die Nachbarschaft dazu ein, erfolgreich umgesetzte Projekte und Initiativen in der Wohnumgebung zu entdecken, sich zu vernetzen und selbst aktiv zu werden! Alle Informationen: www.gbstern.at/doittogether /Schluss

