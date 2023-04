FPÖ – Schnedlitz: „ÖVP und Kanzler Nehammer haben für die Österreicher nur mehr Verhöhnung übrig“

Angesichts der katastrophalen Kanzler-Bilanz braucht es schnellstmöglich Neuwahlen und keine „hohlen Phrasen auf Plakaten“

Wien (OTS) - „Die ÖVP und ihr schlechtester Bundeskanzler der Zweiten Republik haben für die Österreicher nichts anderes mehr als blanke Verhöhnung übrig. Denn die bisherige Bilanz von Kanzler Nehammer und seiner schwarz-grünen Bundesregierung ist ein einziger Schaden für unsere Sicherheit, unseren hart erarbeiteten Wohlstand und die Zukunft unserer Heimat insgesamt“, erklärte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz zur angekündigten Frühjahrskampagne der ÖVP. Diese habe nämlich mit der Realität nichts zu tun und entstamme „offenbar demselben Wolkenturm, in den der Kanzler vor wenigen Wochen für seine planlose Wald- und Wiesenrede“ geflüchtet sei.

„Nehammer hat die Bevölkerung mit seiner völlig falschen Coronapolitik gespalten. Er lässt die Bürger angesichts der Rekordteuerung allein im Regen stehen und befeuert diese auch noch, indem er mit der sinnlosen Sanktionspolitik Österreich in einen Wirtschaftskrieg hineingetrieben hat, und schädigt damit auch unsere immerwährende Neutralität schwer. Dazu trägt er auch die volle Verantwortung dafür, dass über die Grenzen eine beispiellose ,neue Völkerwanderung´ ins Land kommt, die mit fast 110.000 Asylanträgen im Vorjahr das Katastrophenjahr 2015 in den Schatten stellt. Hätte er daher nur noch ein Deka Anstand, würde er sofort zurücktreten und den Weg für Neuwahlen freimachen!“, so Schnedlitz.

Nehammer sei in seinem politischen Handeln „der Applaus des EU-Establishments und selbst ernannter Eliten“ immer wichtiger als das Wohl der eigenen Bevölkerung: „Darüber kann er auch mit hohlen Phrasen auf Plakaten nicht hinwegtäuschen. Denn die Österreicher, die unter seinem politischen Totalversagen tagtäglich leiden müssen, warten schon längst auf den Wahltag, an dem sie mit ihrer Stimme für die FPÖ ihn und seine dilettierende schwarz-grüne Ministerriege abwählen können!“

