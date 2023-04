FPÖ – Ecker zu Pflegeschulen: „Polascheks Vorhaben ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“

Wien (OTS) - „Grundsätzlich ist es positiv, dass endlich auch bei der Pflegeausbildung etwas Bewegung reinkommt, aber auch dieses Vorhaben ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Kurzfristig wird es nämlich auch nicht mehr Absolventen geben als bisher“, sagte Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker zu der heutigen Ankündigung von ÖVP-Bildungsminister Polaschek, dass nun mehr Pflegeschulen kommen sollen.

„Gleichzeitig benötigt es somit auch dringend effiziente und zukunftsfitte Maßnahmen, um einerseits das derzeit tätige Pflegepersonal zu erhalten und andererseits braucht es unbedingt eine erfolgsversprechende Offensive um Menschen, die in der Pflege gearbeitet haben, auch wieder für den Pflegeberuf gewinnen zu können“, betonte Ecker.

„Derzeit sind sehr viele Abteilungen in den Seniorenheimen und in den Krankenhäusern einfach nicht verfügbar, weil eben das notwendige Pflegepersonal dafür fehlt und teilweise auch die ärztliche Versorgung nicht vorhanden ist. So werden Termine für wichtige Operationen oft zu einem Glückspiel und im kommenden Sommer könnte diese Situation aufgrund der Urlaubszeit noch prekärer werden“, befürchtete Ecker.

