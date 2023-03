FPÖ – Kaniak: Grüner Minister Rauch vernichtet Millionen Euro Steuergeld mit Corona-Impfstoffen

Wien (OTS) - Laut einer aktuellen APA-Meldung befinden sich in den Lagerräumen des grünen Gesundheitsministers Rauch 20,9 Millionen Corona-Impfstoffe verschiedener Hersteller. „Der Skandal an der Geschichte ist, dass davon 4,4 Millionen Dosen bereits abgelaufen sind und weitere 6,8 Millionen erreichen in den Monaten April bis Juni ihr Ablaufdatum. Dazu kommt noch, dass die Kaskade der grünen Gesundheitsminister in den letzten zwei Jahren 9,2 Millionen Dosen ans Ausland verschenkten“, so der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak in einer ersten Reaktion.

„Zusammengerechnet sind das 20,4 Millionen Impfdosen, die der Steuerzahler finanziert hat, die aber entweder vernichtet oder ins Ausland verschenkt wurden. Und darüber hinaus müssen laute laufender Verträge noch weitere Millionen Impfdosen gekauft werden. Impfdosen für die sich übrigens genauso wenig Menschen interessieren werden, wie für die bereits verdorbenen und verschenkten Produkte. Da wurde und wird im großen Stil Steuergeld vernichtet. Geld, das im Gesundheitsbereich bitter fehlt. Bitter ist aber auch, dass außer den Freiheitlichen keine einzige Partei Interesse an einer Aufklärung bekundet“, erklärte Kaniak.

„Wir Freiheitliche lassen aber sicherlich nicht nach, die ganzen Skandale rund um die Corona-Pandemie aufzuklären. Spätestens nach Neuwahlen wird es einen entsprechenden Corona-Untersuchungsausschuss geben müssen!“, betonte der FPÖ-Gesundheitssprecher.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at