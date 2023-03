„IM ZENTRUM“: Wer stoppt die Teuerung?

Am 2. April um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Österreich leidet noch immer unter einer extrem hohen Teuerung. Zwar steigen die Preise nicht mehr so rasch wie in den vergangenen Monaten, aber mit einer Teuerung von geschätzten 9,1 Prozent lag Österreich im März immer noch im Spitzenfeld der EURO-Staaten. Warum haben andere Länder der EURO-Zone deutlich niedrigere Teuerungsraten als Österreich? Sind preisbremsende Maßnahmen wirkungsvoller als Direktzahlungen? Wie verändert die Teuerung das Leben der Menschen? Wird die Schere zwischen Arm und Reich in Österreich größer? Was bedeuten Teuerung und Anti-Teuerungspakete für die Unternehmen und für den Wirtschaftsstandort Österreich insgesamt? Und ist der Staat durch höhere Steuereinnahmen nicht auch ein Profiteur der Inflation?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 2. April 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Josef Muchitsch

Bundesvorsitzender Gewerkschaft Bau-Holz, ÖGB, Sozialsprecher SPÖ

Klaus Neusser

Direktor Institut für Höhere Studien, IHS

Barbara Kolm

Präsidentin Hayek Institut und

Vizepräsidentin des Generalrats der OeNB

Martin Ohneberg

Unternehmer und Präsident der Industriellenvereinigung Vorarlberg

Barbara Blaha

Leiterin Denkfabrik „Momentum Institut“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at