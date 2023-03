„Sport am Sonntag“ zur Führungskrise im ÖFB

Am 2. April um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 2. April um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Fußball: Führungskrise im ÖFB

Die Diskussionen um Strukturreformen spalten den ÖFB

Winter-Stars: Gesamtsieger Lamparter und Obmann live zu Gast Kombinierer Johannes Lamparter hat nach 22 Jahren die große Kugel wieder nach Österreich geholt. Snowboarder Fabian Obmann hat völlig überraschend mit seinem ersten Weltcupsieg die Parallel-Wertung gewonnen.

Skispringen: Der Höhenflug des Stefan Kraft

Österreichs bester Skispringer bei der großen Flug-Show in Planica.

Motorsport: Nascar-Pilotin Alina Loibnegger live im Studio

Die Floristin aus Pörtschach gibt als einzige und erste Österreicherin in der europäischen Nascar-Serie Vollgas.

Basketball: Das Leben von NBA-Star Jakob Pöltl in Toronto

Der 27-jährige Center blüht nach seiner Rückkehr zu den Toronto Raptors wieder auf. „Sport am Sonntag“ besuchte den NBA-Star bei seinem neuen Club in Kanada.

