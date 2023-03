FPÖ – Krauss: Rot/Pink verschwendet zig Millionen Euro Steuergeld für Sinnloswerbung

Fast zwei Millionen Euro für LGBTIQ Werbung sind eine Provokation der Sonderklasse

Wien (OTS) - „Während sich fast 500.000 Wiener die Mieten, das Einkaufen und die horrenden Energiekosten nicht mehr leisten können, schmeißt die rot-pinke Stadtregierung 26,3 Millionen Euro an Wiener Steuergeld für überwiegend Sinnloswerbung zum Fenster hinaus. Besonders provokant ist, dass rund zwei Millionen Euro für LGBTIQ-Plakate, Inserate und Spots ohne jeglichen Informationswert ausgegeben werden. Und das, obwohl gerade Verfahren zu Inseratenkorruption laufen. Diese Geldverschwendung ist auch symptomatisch für das Versagen der NEOS, die sich in Opposition immer für eine Reduktion der Kosten ausgesprochen haben, aber jetzt in der Koalition dieses rote System tatkräftig unterstützen“, so der Klubobmann der Wiener FPÖ, Maximilian Krauss, zum Jahresbericht der Stadtkommunikation.

