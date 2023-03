Media-Analyse 2022 - Kleine Zeitung weiterhin die größte Bundesländerzeitung und zweitgrößte Kauftageszeitung Österreichs

Die MA 2022 zeigt eine nationale Reichweite der Kleinen Zeitung von 8,6 %. In ihrem Hauptverbreitungsgebiet bleibt die Kleine Zeitung mit von 38,5 % Reichweite unerreicht an der Spitze.

Graz (OTS) - Als zweitgrößte Kauf-Tageszeitung Österreichs erreicht die Kleine Zeitung insgesamt 656.000 Leser:innen. In ihrem Hauptverbreitungsgebiet Kärnten und der Steiermark informieren sich täglich 600.000 Leser:innen in der Kleinen Zeitung. Das entspricht 38,5 Prozent der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre.

Die Media-Analyse bestätigt die Marktführerschaft in der Steiermark und Kärnten

410.000 Steirer:innen greifen täglich zur Kleinen Zeitung – das entspricht einer Reichweite von 38,2 Prozent. Mit einem täglichen Vorsprung von 132.000 Leser:innen liegt die Kleine Zeitung deutlich vor der zweitplatzierten Kronen Zeitung. Auch in Kärnten ist die Kleine Zeitung mit täglich 190.000 Leser:innen (39,1 Prozent Reichweite) die reichweitenstärkste Tageszeitung und behauptet ihre Spitzenposition mit einem Vorsprung von 45.000 Lesern gegenüber der Kronen Zeitung.

Kleine Zeitung Leser:innen leben in überdurchschnittlich kaufkräftigen Haushalten

Das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen von Kleine Zeitung Leser:innen im Hauptverbreitungsgebiet liegt bei 3.700,80 Euro und somit 8,4 Prozent über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung (3.412,80 Euro) bzw. 16,1 Prozent über dem durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommen von Leser:innen der Kronen Zeitung (3.188,80 Euro). Damit sichert die Kleine Zeitung ihren Werbekunden nicht nur die größte Reichweite in Kärnten und der Steiermark, sondern auch Kontakte mit überdurchschnittlicher Kaufkraft.

Die Reichweite der Kleine Zeitung wird von einer starken E-Paper Ausgabe gestützt: Die durchschnittlich abonnierte Auflage inklusive E-Paper liegt im zweiten Halbjahr 2022 bei 257.127.

Mit einem Anteil von durchschnittlich 51.358 Digitalabos (mit E-Paper) konnte die Kleine Zeitung damit die Anzahl an verkauften Digitalabonnements im Schnitt um rund 2.982 Stück im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2021 steigern. Somit ist die Kleine Zeitung nicht nur die Nr. 1 bei der Anzahl an digitalen Abos, sondern konnte 2022 in absoluten Zahlen erneut am stärksten wachsen.

„ Die durchgängige Spitzenposition in den relevanten Mediadaten, wie der Media Analyse, bestätigt die Kleine Zeitung als leistungsfähiges und effizientes Leitmedium für die Bundesländer Steiermark und Kärnten. Mit unserem strategischen Fokus auf die digitale Transformation der Nachrichtenmarke Kleinen Zeitung sichern wir uns diese Rolle auch für die Zukunft “, erläutert Kleine Zeitung Geschäftsführer Thomas Spann.

„ Die Ergebnisse spiegeln die Veränderungen durch die digitale Mediennutzung der nachkommenden Generationen von Leser:innen wider. Gleichzeitig sind wir, unter den aktuellen Rahmenbedingungen von Kaufkraftverlust und wirtschaftlicher Unsicherheit, dankbar für die Treue unserer Leser:innen und nehmen eine noch stärke Verpflichtung wahr, tagtäglich den Nachrichten-Mehrwert der Kleine Zeitung für unserer Leser:innen unter Beweis zu stellen “, kommentiert Kleine Zeitung Chefredakteur und Geschäftsführer Hubert Patterer.

Quellen der angeführten Studienwerte: MA 2022, Erhebungszeitraum: Jänner 2022 bis Dezember 2022, Reichweite in Leser pro Ausgabe, berechnet mit Zervice, die Reichweiten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite; ÖAK 2. Halbjahr 2022, abonnierte Auflage (inklusive E-Paper). Wochenschnitt Mo.-Sa.

