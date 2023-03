FPÖ – Schnedlitz: Diese SPÖ kann man bei der Teuerung nicht ernst nehmen

Rekordgewinne der Wien Energie sind für die SPÖ kein Grund zur Kritik

Wien (OTS) - Heute muss sich der Wiener Bürgermeister vor der Untersuchungskommission der Stadt wegen der Vergabe des 1,4 Milliarden Euro schweren Notkredits für die Wien Energie verantworten. Gleichzeitig kündigten die Genossen in Wien an, einen Rabatt für Fernwärmekunden auszuarbeiten, um die gigantische Teuerung von 92 Prozent bei den Tarifen abzufedern. „Was sich in Wien abspielt, ist nur noch kaltblütig und herzlos. Der Energiekonzern der Stadt lässt seine Kunden bluten - und will jetzt die Menschen mit Almosen wieder versöhnen. Das ist genau jene Politik, die auch von der Bundesregierung praktiziert wird. Erst den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen, gleichzeitig Rekord-Steuereinnahmen bunkern - und dann mit verunglückten Gutschein-Lösungen die Teuerung erst recht nicht wirksam bekämpfen. Während die SPÖ auf Bundesebene diese Vorgangsweise scharf kritisiert, hält sich die Parteispitze mit Kritik an Wien zurück. Das ist unehrlich. Diese SPÖ kann man beim Kampf gegen die Teuerung nicht ernst nehmen“, kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.



Vor zwei Wochen wurde der Rekordgewinn des Verbunds bekannt. Dieser verdoppelte sich im Vorjahr auf 1,7 Milliarden Euro. Das nahm die SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner zum Anlass, um diese Entwicklung scharf zu kritisieren. Wenn - wie vor wenigen Tagen - dann bekannt wird, dass die Wien-Energie laut Medienberichten in den ersten drei Monaten des Vorjahres den Gewinn auf 226 Millionen Euro erhöht haben soll, dann herrsche allerdings Funkstille in der Löwelstraße: „Wo Rot regiert, ist es offenbar Teil des Betriebsmodells, dass man die Menschen abzockt. Genau diese subjektive Wahrnehmung ist es, was die Menschen an der SPÖ stört. Sie protestiert auf Bundesebene, macht dann in ihrem eigenen Einflussbereich genau das Gegenteil. Das ist unehrliche Politik - und die Menschen durchschauen das. Es ist völlig unerheblich, wer der 73 Kandidaten am Ende die SPÖ anführen wird - mit dieser Politik gewinnen die Genossen keinen Blumenstrauß“, zeigte sich der FPÖ-Generalsekretär überzeugt und ergänzte: „Nur die FPÖ ist bei der Teuerung glaubwürdig. Seit über einem Jahr haben wir unseren 12-Punkte-Plan gegen die Kostenlawine - schon lange bevor die SPÖ hier manche FPÖ-Forderungen kopiert und sie als ihre eigenen ausgegeben hat.“

