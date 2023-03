AK und waff stärken Arbeitnehmer*innen im Beruf

Megathemen eröffnen Chancen für beschäftigen Wiener*innen

Wien (OTS) - Der waff wird heuer rund 36.700 Wiener*innen unterstützen. Die überwiegende Mehrheit davon ist in Beschäftigung und will im Beruf weiterkommen. Dafür braucht es Aus- und Weiterbildungen, das Nachholen von Abschlüssen und vor allem einen klaren Plan für die Umsetzung. All das können die Berater*innen des waff in kostenlosen Terminen abklären. Damit möglichst viele Wiener*innen von der finanziellen Förderung des waff profitieren, wurden bei Leistungen mit Einkommensprüfung die Einkommensgrenzen von 1.800 Euro netto auf 2.500 Euro netto erhöht. Gleichzeitig gibt es für gering qualifizierte Wiener*innen für das Nachholen eines Lehrabschlusses 5.000 Euro statt zuvor 3.000 Euro.

AK-Präsidentin Renate Anderl konnte sich bei ihrem Besuch im waff davon überzeugen, dass der neue Standort in der Lassallestraße 1 von den Wiener*innen bestens angenommen wird. „Veränderungen in der Arbeitswelt bringen auch Veränderungen für Beschäftigte:

Neue Jobs in neuen Branchen entstehen, das sind große Chancen für die Arbeitnehmer:innen. Um sie zu nutzen, braucht es gute Weiterbildungsangebote. Der waff bietet eine breite Palette“, weist Anderl auf das Leistungsspektrum des waff hin. „Arbeiterkammer und waff sind einzeln eine starke Unterstützung für die Wiener Beschäftigten und Arbeitsuchenden. Und zusammen sind wir noch viel stärker. Wir haben gemeinsame Programme wie zum Beispiel den Digi-Winner, die alle ein Ziel haben: Die Wiener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fit für den Arbeitsmarkt der Zukunft zu machen“, betont Anderl und ergänzt: „Darüber hinaus wünsche ich mir von den Betrieben mehr Engagement in der Weiterbildung ihrer Beschäftigten, sie wollen schließlich auch gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Christian Meidlinger, Vorstandsvorsitzender des waff, und Fritz Meißl, waff-Geschäftsführer, sehen in den aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt große Chancen für Arbeitnehmer*innen: „Wien ist eine junge Stadt mit vielen Arbeitskräften, die wir ermutigen und mit unserem Angebot unterstützen, die positiven Effekte des Fachkräftebedarfs zu nutzen. Gerade die Megathemen unserer Zeit – Digitalisierung und die Klimakrise – bringen große Herausforderungen, von denen Arbeitnehmer*innen profitieren können.“

Im Rahmen des Austauschs mit AK-Präsidentin Anderl wurden die aktuellen Entwicklungen in der Förderung digitaler Kompetenzen über den Digi-Winner, dem gemeinsamen Angebot von AK Wien und waff, den Frauenprogrammen und dem Nachholen von Lehrabschlüssen diskutiert.

