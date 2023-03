FaktuM 1/2023 – Es geht wieder aufwärts

Wien (OTS) - Nach Jahren des Darbens versprühen die Tourismus-Manager wieder Optimismus. Trotz Ukraine-Krieg und Rekordinflation – die Österreicher reisen wieder. Weiters lesen Sie auf 150 Seiten: Was sich diesen Sommer auf den Flughäfen abspielt +++ Kreuzfahrtindustrie hat zu kämpfen +++ Thermenland Österreich +++ Reiseziel Instagram.

Editorial

Es geht wieder aufwärts im Tourismus. Das verleitet so manchen Anbieter dazu, kräftig an der Preisschraube zu drehen. Das musste FaktuM-Herausgeber Christian W. Mucha genervt auf den Malediven feststellen.

Coverstory: Es geht wieder aufwärts

Erholung von Corona: Der Sommer 2023 verheißt neues geschäftliches Schönwetter für den Tourismus. Die Reiselust steigt. Der Wermutstropfen: Wirtschaftliche Spannungen und eine ungewisse Zukunft begleiten weiterhin den Aufschwung.

Wenn das Fernweh ruft

Die Bilder des letzten Sommers sind noch tief ins Gedächtnis eingebrannt: Ewig lange Schlangen vor dem Check-in der Flughäfen, Koffer-Halden in den Ankunftshallen. Dieses Jahr, so beteuern die Verantwortlichen, soll sich das nicht wiederholen. Doch noch immer fehlt das Personal …

Fahrt ins Ungewisse

Die Kreuzfahrtindustrie hat massiv zu kämpfen. Sowohl die Nachwirkungen der Pandemie als auch der stetig wichtiger werdende Nachhaltigkeitsaspekt sorgen dafür, dass die Branche umdenken muss. Doch der schmale Grat zwischen tatsächlicher Klimaschutzstrategie und Greenwashing scheint schmal zu sein. Aufs Korn genommen hat FaktuM-Herausgeber Christian W. Mucha die Werbekampagne von MSC. Seine Mahnung: Man soll nicht lügen, schönreden und Schmäh führen.

Abfahrt auf der Preislawine

Wenn es kalt wird, macht sich das Gros der Österreicher auf in die Berge. Noch gilt Skifahren als der Breitensport. Doch das Bild von weißen Bändern auf grünen Almen, der Klimawandel sowie die explodierenden Energiepreise setzen dem Winter-Tourismus zu. Wird Skifahren zum Luxus?

Trügerische Nachricht

Cybercrime macht vor der Tourismusindustrie nicht Halt: Hacker interessieren sich jetzt verstärkt für Daten, Zahlungsinformationen und Passwörtern von Gästen. Wo man Vorsicht walten lassen sollte und wie man sich gegen Angriffe möglichst schützt, lesen Sie in der aktuellen FaktuM Print-Ausgabe.

Ein Stück Lebensqualität

Ob als Erholung vom Alltagsstress, Gesundheitsvorsorge oder Beziehungspflege: Die Österreicher haben den Thermenbesuch für sich entdeckt. Über fünf Millionen Gäste tummeln sich jährlich in den heimischen Wellness-Oasen. FaktuM zeigt, was da so alles geboten wird.

Die Macht der Bilder

Auf Reisen wurde schon immer gerne und viel fotografiert. Dass Touristen sich ihre Destination gezielt nach deren Fotopotenzial aussuchen, ist aber ein neues Phänomen. Instagram ist inzwischen zu einem touristischen Machtfaktor geworden.

Weiters lesen Sie im druckfrischen FaktuM u.a.:

Auf Marketing geeicht – Die neue Chefin der Österreich Werbung

Eiskalt verjüngt – Frieren für die Gesundheit

Luxus am türkisblauen Meer – Die besten Geheimtipps auf den Malediven

Mein Prag – Ein ganz persönlicher Reisebericht von FaktuM-Chefredakteurin Ekaterina Mucha

Schutzbedürfnis – Mehr Sicherheit auf Geschäftsreisen erwarten sich Business Traveller

Rückfragen & Kontakt:

MG MedienGruppe GmbH

Zieglergasse 1, A-1072 Wien/Vienna, Österreich/Austria

T: +43 1 522 14 14

E: office @ mgmedien.at