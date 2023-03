Favoriten: Einladung zum Osterfest im Böhmischen Prater

Kinder-Programm am 8. April, Reservierungen: 0676/720 94 11

Wien (OTS) - Das Team des „Kulturverbands Böhmischer Prater“ hat wieder eine Veranstaltung für Kinder auf die Beine gestellt: Am Samstag, 8. April, geht um 14.00 Uhr ein fröhliches „Osterfest“ im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) los. Pro Person ist ein Unkostenbeitrag in der Höhe von 4 Euro zu bezahlen. Einlass: ab 13.00 Uhr. Der Auftritt von Zauber-Clown „Pepino“ ist einer der Höhepunkte des Nachmittags. Eine Ostereier-Suche darf natürlich nicht fehlen. Bei einer „Quiz-Rallye“ können die Besucher*innen kleine Sachpreise gewinnen. Ab sofort werden Reservierungen für die unterhaltsame österliche Feier angenommen: Telefon 0676/720 94 11 (Verbandssprecher: Manfred Fritz).



Auf dem „Tivoli“-Vorplatz finden verschiedenste Spiele rund um „Ostern, Hasen und Eier“ statt, bei denen es auf Schnelligkeit und Geschicklichkeit der Teilnehmer*innen ankommt. Eine Bühnen-Show mit Akteur*innen vom „Zirkus Stoffl“ und ein kunterbuntes Animationsprogramm machen den jungen Besucher*innen sicherlich Freude. Auf Wunsch wird der Nachwuchs von der Make-up-Artistin „Nane“ farbenfroh und fantasievoll geschminkt. Aus Luftballons formt ein fingerfertiger Künstler geschwind allerlei Tiere und sonstige Figuren. Weitere Informationen über die Zusammenkunft fordern Interessierte via E-Mail an: m.fritz@musicreport.at.



Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at