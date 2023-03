35 Jahre ORF-Minderheitenredaktion mit der Sendung „Heimat Fremde Heimat“

Am 2. April um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert am Sonntag, dem 2. April 2023, um 13.30 Uhr in ORF 2 eine von Sabina Zwitter gestaltete Spezialsendung über „35 Jahre ORF-Minderheitenredaktion mit der Sendung ‚Heimat Fremde Heimat‘“:

Die ORF-Minderheitenredaktion feiert mit ihrem Magazin „Heimat Fremde Heimat“ das 35-jährige Bestandsjubiläum. Installiert als Schwester-Sendung der slowenisch- und kroatischsprachigen Volksgruppenprogramme konnte sich das Magazin von einer Servicesendung für Zugewanderte aus dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei zu einem modernen Diversity-Magazin entwickeln. Mit der thematischen Spezialisierung im öffentlich-rechtlichen Medium wurde die Berichterstattung zur ethnischen Vielfalt Österreichs in den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten von den Journalistinnen und Journalisten der Minderheitenredaktion wesentlich geprägt. So fanden nicht nur zahlreiche ethnische Minderheiten in der Sendung ein Stückchen Heimat, sondern es konnten vor allem auch – in diversen Sprachen – unterschiedliche Perspektiven auf Fragen der Welt präsentiert werden.

