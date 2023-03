Präsentation der neuen ORF-III-Doku „St. Stephan und die Tiere“: TV-Premiere am Ostermontag

Als Höhepunkt des ORF-III-Osterprogramms am 10. April um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Seit 2015 beleuchtet ORF III im Rahmen einer Dokumentarfilmreihe jährlich neue Aspekte des Stephansdoms (2020 sogar zweimal). „St. Stephan und die Tiere“, die bereits zehnte Produktion über das Wiener Wahrzeichen, widmet sich den tierischen Begegnungen im berühmten Gotteshaus. So veranstaltet Dompfarrer Toni Faber rund um das Assisi-Fest jährlich eine feierliche Haustiersegnung auf dem Stephansplatz. Außerdem bevölkert eine bunte Schar von Wildtieren die Kathedrale, u. a. Falken, Mäuse und Bienen. ORF III zeigt in dieser neuen Dokumentation, dass der Stephansdom nicht nur ein Haus für Gott und die Menschen, sondern für alle Lebewesen der Schöpfung ist. Zur Präsentation des Films lud gestern, am 30. März 2023, ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber gemeinsam mit Dompropst Ernst Pucher und „Unser Stephansdom“-Obmann Günter Geyer traditionell in den Wiener Ringturm. Außerdem am Podium:

Vorstandsdirektorin Wiener Städtische, Doris Wendler. TV-Premiere feiert „St. Stephan und die Tiere“ als Höhepunkt des ORF-III-Osterprogramms am Ostermontag, dem 10. April, um 20.15 Uhr im Rahmen eines fünfteiligen Themenabends im Zeichen von Kirche und Glaube. Die Doku entstand als Koproduktion von ORF III Kultur und Information und embfilm GmbH, in Zusammenarbeit mit „Unser Stephansdom“ – Verein zur Erhaltung des Stephansdoms, gefördert von der Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien GmbH (VAM).

Dompropst Pucher: „Auch Tiere haben im Stephansdom ein Zuhause gefunden“

„Unser geliebter Dom ist Gotteshaus, Wahrzeichen und gotisches Bauwerk. Er wurde von Menschen für Menschen zur Ehre Gottes erbaut. Doch auch Tiere sind Teil der göttlichen Schöpfung und haben im Stephansdom ein Zuhause gefunden. Die Dokumentation von ORF III rückt dies ins Scheinwerferlicht. Dafür gebührt ihm unser herzlicher Dank!“, sagt Dompropst Mag. Lic. Dr. Ernst Pucher.

„Unser Stephansdom“-Obmann Geyer: „Würdiger Abschluss der ORF-III-Dokureihe“

„Der Dom benötigt ca. 2,2 Millionen Euro im Jahr, um in seiner vollen Schönheit bestehen zu bleiben. Der Verein ‚Unser Stephansdom‘ hat sich zum Ziel gesetzt, das weltberühmte Gotteshaus, Bauwerk und Wahrzeichen für kommende Generationen zu erhalten. Herausragende Filmprojekte helfen uns dabei, denn die Aufmerksamkeit für das ‚Jahrhundertprojekt Dom‘ ist essenziell für unsere tägliche Arbeit. Der zehnte Film ist ein würdiger Abschluss der ORF-III-Dokureihe. Ich danke dem ORF für die wunderbare Kooperation“, so „Unser Stephansdom“-Obmann Dr. Günter Geyer:

ORF-III-Programmgeschäftsführer Schöber: „ORF III rückt Bedeutung des Stephansdoms als identitätsstiftendes Kulturgut in den Mittelpunkt.“

„Ich freue mich heuer besonders über das Jubiläum unserer Dokureihe zum Wiener Stephansdom: Mit der Neuproduktion ‚St. Stephan und die Tiere‘ beleuchtet ORF III zum bereits zehnten Mal neue Aspekte des Wahrzeichens und rückt so dessen Bedeutung als identitätsstiftendes Kulturgut in den Mittelpunkt des heurigen Osterprogramms“, sagt ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber. Und weiter: „Gerade in den heutigen Zeiten von sozialer Not, Krieg, Flucht und Vertreibung bieten der Glaube und die Kirche einen besonderen Halt für viele Menschen. Es freut mich, dass ORF III mit seinen zutiefst öffentlich-rechtlichen Produktionen rund um diesen Themenbereich sowie mit der Live-Übertragung von Gottesdiensten dazu beiträgt, vielen Zuseherinnen und Zusehern ein wenig Ruhe und Kraft in einer schwierigen Zeit zu geben. Ich danke unseren bewährten Partnern: dem Verein ‚Unser Stephansdom‘, der Wiener Städtischen Versicherung und der Erste Bank“, so Schöber.

ORF-III-Osterprogramm mit Stephansdom-Doku als Höhepunkt am Ostermontag

ORF III präsentiert zu Ostern einen umfangreichen Programmschwerpunkt mit u. a. Gottesdiensten, einem glanzvollen Osterkonzert und Dokumentationen zu Themen wie Ostertraditionen und Glaube.

In der Karwoche überträgt ORF III österliche Gottesdienste: Live aus dem Stift St. Paul im Lavanttal kommen die katholische Messe am Palmsonntag (2. April, 10.00 Uhr) sowie das Triduum Sacrum mit den Gottesdiensten am Gründonnerstag (6. April, 19.00 Uhr), Karfreitag (7. April, 19.00 Uhr) und dem Auferstehungs-Gottesdienst in der Osternacht (Karsamstag, 8. April, 21.00 Uhr). Am Ostermontag (10. April) folgt ein „Evangelischer Gottesdienst aus Schwechat“ (10.00 Uhr).

Am Gründonnerstag und Karfreitag lädt Moderator Peter Fässlacher Vertreterinnen und Vertreter der Religionen dazu ein, ihre „Gedanken zu Ostern“ beim „Miteinander – Füreinander“ (6. und 7. April, jeweils um 20.00 Uhr) zu teilen.

Im Gedenken an den Leidensweg Jesu Christi überträgt ORF III den „Karfreitagskreuzweg mit Papst Franziskus“ (7. April, 21.25 Uhr) live aus dem Vatikan. Der traditionelle Höhepunkt der Kartage mit dem Oberhaupt der Katholischen Kirche wird kommentiert von Sandra Szabo und dem Rektor der Benediktinischen Hochschule Sant' Anselmo in Rom, Bernhard Eckerstorfer.

Am Ostersonntag (9. April) präsentiert ORF III mit „Frühling in Wien“ das traditionelle „Osterkonzert der Wiener Symphoniker“ (20.15 Uhr) aus dem Großen Saal des Wiener Konzerthauses. Die musikalische Leitung übernimmt heuer der tschechische Dirigent Petr Popelka. Die Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann konnte als Solistin gewonnen werden.

Bereits am Vormittag bittet Sandra Szabo in „Das ganze Interview“ (9.40 Uhr) Helmut Schüller zum Gespräch.

Die Neuproduktion „St. Stephan und die Tiere“ (20.15 Uhr) stellt am Ostermontag, dem 10. April, den Höhepunkt des ORF-III-Osterprogramms im Zeichen von Kirche und Glaube dar. Davor teilen zur Einstimmung u. a. Bundeskanzler Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler, Bürgermeister Michael Ludwig, Dompfarrer Toni Faber oder Historikerin Annemarie Fenzl, langjährige Leiterin des Wiener Diözesanarchivs und des Kardinal König Archivs, ihre „Gedanken zum Stephansdom“ (20.05 Uhr). Mit „Was von Heiligen übrig blieb – Die Macht der Reliquien“ (21.05 Uhr) folgt die zweite Dokupremiere des Abends. Der Film von Burgl Czeitschner und Alexandra Czernin-Morzin begibt sich auf die Spuren von Überresten Heiliger in Wien und Italien. Den Themenabend beschließen die Produktionen „Geheimes Rom – Der Petersdom“ (21.55 Uhr) und „Im Dienste des Papstes“ (22.45 Uhr).

Ein weiteres Dokuhighlight steht bereits am Dienstag, dem 4. April, mit der Neuproduktion „Geheimnisvolle Michaelerkirche“ (20.15 Uhr) auf dem ORF-III-Spielplan. Darin widmet sich Karl Hohenlohe der Geschichte dieses 800 Jahre alten, einzigartigen Gotteshauses, das zu den ältesten Kirchen Wiens zählt und schon wegen der räumlichen Nähe zur Hofburg eng mit der Habsburgerdynastie verbunden ist.

Apropos Habsburger: Im Rahmen des Osterprogramms bringt ORF III den österreichischen Filmklassiker „Sissi“ mit Romy Schneider zum Wiedersehen. Am Mittwoch, dem 5. April, folgen auf ein „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr) über die historische Person der ehemaligen Kaiserin mit dem Titel „Feministische Ikone oder patriarchale Märchenfigur" ab 20.15 Uhr die ersten beiden Filme der „Sissi"-Trilogie von Ernst Marischka, „Sissi“ und „Sissi, die junge Kaiserin“. Der dritte Teil „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ ist einen Tag später, am Gründonnerstag, dem 6. April, um 20.15 Uhr, zu sehen.

Weitere Details zur Doku „St. Stephan und die Tiere“ sowie zum ORF-Osterprogramm sind unter presse.ORF.at abrufbar.

