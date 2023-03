„Hohes Haus“ über einen Hilfeschrei aus Kiew

Am 2. April um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 2. April 2023, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Hilfeschrei aus Kiew

Mit einem Jahr Verspätung hat am Donnerstag der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj doch noch im österreichischen Parlament gesprochen. Im Vorjahr ist wegen des Einspruchs der FPÖ eine Rede Selenskyjs vor dem Nationalrat nicht zustande gekommen. Auch jetzt hat sich die FPÖ dagegen verwehrt, dass der ukrainische Präsident vor dem Plenum spricht. Also fand die Live-Videorede im Rahmen einer parlamentarischen Sondersitzung statt. An dieser nahm die FPÖ anfangs teil, als Zeichen ihres Protestes zog die freiheitliche Fraktion während der Rede Selenskyjs aber aus dem Plenum aus. Für Verwunderung sorgte auch die SPÖ, bei der viele Abgeordnete der Rede fern blieben. Susanne Däubel berichtet.

Rebekka Salzer diskutiert im Studio den Krieg gegen die Ukraine mit der FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst und dem Außenpolitischen Sprecher der NEOS, Helmut Brandstätter.

Chaostage in der SPÖ

Kaum hatte sich die SPÖ in einer Vorstandssitzung auf eine Regelung für ihre Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz festgelegt, gingen die Streitereien wieder los. Denn eine Stichwahl hatte der Vorstand nicht vorgesehen. Die Favoriten, die amtierende Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, erklärten aber, das Ergebnis der Befragung respektieren zu wollen und beim Sonderparteitag nicht zu kandidieren, sollten sie nicht Erste/r werden. Für Andreas Babler, den dritten namhaften Bewerber, ist eine Stichwahl aber eine „Frage des Respekts“ den Mitgliedern gegenüber, sollte im ersten Wahlgang niemand die absolute Mehrheit erhalten. Marcus Blecha hat mit aktiven und ehemaligen Politikern gesprochen und zeichnet die Chaostage in der SPÖ nach.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at