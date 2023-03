Der April im Cinema Paradiso St. Pölten

Film-Highlights, Konzerte und Spezialschienen

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit einem „Film-Café“ und dem Streifen „Griechenland“ mit Thomas Stipsits, Erwin Steinhauer, Mona Seefried u. a. startet am 3. April die Reihe der Spezialschienen im Cinema Paradiso St. Pölten. Auch danach gibt es an den Montag-Nachmittagen wieder Kaffee und Kuchen – und zwar am 17. April zu „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ und am 24. April neuerlich zu „Griechenland“. „Film, Wein + Genuss“ wiederum kombiniert am 25. April „Griechenland“ und „Das reinste Vergnügen“ mit regionalen Schmankerln aus Sitzenberg-Reidling und Weinen aus Wagram.

Am 24. April ist dann Regisseurin Carola Mair zu Gast im Cinema Paradiso St. Pölten und präsentiert „Precious_Liebenswert“, ihren Film über Abhängigkeiten, Prostitution und die Freiheit, frei zu sein. Das „Wunschkino“ präsentiert diesmal am 30. April „Dein Weg“ mit Martin Sheen. Bereits zuvor macht das „Cinema Paradiso Wanderkino“ am 22. April im alten, längst aufgelassenen Kino von St. Aegyd am Neuwalde Station und zeigt den Animationsfilm „Maurice, der Kater“ und die Sommerkomödie „Griechenland“.

Weitere Film-Highlights im Programm sind u. a. „Im Taxi mit Madeleine“ mit Line Renaud und Dany Boon, Andreas Schmieds Komödie „Hals über Kopf“ mit Otto Jaus etc., Darren Aronofskys „The Whale“ mit Brendan Fraser in der Hauptrolle, Frauke Finsterwalders „Sisi und Ich“ mit Sandra Hüller und Susanne Wolff, die australische Komödie „Das reinste Vergnügen“, „Air“ mit Ben Affleck, Matt Damon, Jason Bateman und Viola Davis sowie „Der Super Mario Bros. Film“.

Die Live-Veranstaltungen starten am 13. April mit einem Doppel-Konzert zwischen Indie, Folk und Pop von Oskar Haag und Sophia Blenda. Am 19. April bringt dann der Theaterkomponist Matthias Jakisic alias Jig mit seinem Streichquartett-Projekt Fragmente Musik zwischen Klassik und Elektronik in den Konzert-Kinosaal. Bereits am Vormittag des 19. April können Eltern mit Babys bei einem „Babykonzert“ das Ensemble Freymut genießen. Am 26. April verschmelzen Diknu Schneeberger und das Christian Bakanic Quartett Gypsy-Swing, Tango, Volksmusik und Balkan-Klänge. Am 28. April lädt das Cinema Paradiso zu St. Pöltens erstem Drag-Abend mit Miki Moskito, Valeria Viper, Discount Liquor, Tyranna Sauna Sex, Max Heart, Larry Cornetto und Sarah Tasha, ehe sich die kleinsten Besucher am 29. April beim Jeunesse-Programm „Triolino“ auf eine musikalische Entdeckungsreise begeben können.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

