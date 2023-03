Spendenaktion von UniCredit Bank Austria und card complete erzielte 220.000 Euro für die Caritas-Erdbebenhilfe

Die Spenden ermöglichen humanitäre Hilfe für die notleidenden Menschen nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien in Form von Heizmaterial, Lebensmitteln und Notunterkünften.

Wien (OTS) - Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind zigtausende Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Lage in den betroffenen Gebieten ist weiterhin verheerend und jede Unterstützung wird dringend benötigt, um die alltägliche Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Heizmaterial zu ermöglichen sowie Schlafmöglichkeiten zur Verfügung stellen zu können.

Spenden-Aufruf erzielt großartige Unterstützung

Um den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien zu helfen, haben die UniCredit Bank Austria und card complete, die sich bereits seit Jahren für humanitäre Projekte einsetzen, eine Spendenaktion zur Unterstützung der Caritas Österreich ins Leben gerufen. Mit großem Erfolg: Über einen Spendenaufruf an die Kund:innen der UniCredit Bank Austria konnten bisher 165.000 Euro gesammelt werden. Zusätzlich spendeten die Mitarbeiter:innen der UniCredit Bank Austria und der card complete zusammen bisher 25.000 Euro – diese Spende wurde von der UniCredit Bank Austria auf 50.000 Euro verdoppelt. Die card complete stellte weitere 5.000 Euro zur Verfügung. Insgesamt hat die Spendenaktion somit eine Spendensumme von 220.000 Euro für die Caritas „Erbebenhilfe Türkei und Syrien“ erreicht.

UniCredit Bank Austria Vorstandsvorsitzender Robert Zadrazil bedankt sich für die tatkräftige Unterstützung der Spendenaktion: „Ich möchte mich insbesondere bei der überwältigenden Spendenbereitschaft unserer Kund:innen und Mitarbeiter:innen bedanken, die das ausgezeichnete Ergebnis dieser Spendenaktion erst ermöglicht haben. Gemeinsam mit unseren Tochtergesellschaften ist es uns wichtig, einen weiteren Beitrag zur Unterstützung von Hilfsorganisationen wie der Caritas zur Bewältigung dieser humanitären Katastrophe in der Türkei und Syrien zu leisten.“

„Es ist uns eine Herzensangelegenheit, den Betroffenen in dieser schweren Zeit zu helfen. Wir freuen uns auch als card complete zu dieser Hilfsaktion beitragen zu können“, betont Robert Wieselmayer, Vorstandsvorsitzender der card complete Service Bank, bei der Überreichung des Spenden-Schecks der card complete an Elisabeth Drabek von der Caritas Wien.

„Die Caritas ist seit vielen Jahren in der von den Erdbeben betroffenen Regionen im Einsatz. Dank unseres Netzwerkes vor Ort können wir rasche und konkrete Hilfe für jene leisen, die sie jetzt am meisten brauchen. Aktuell geht es um die Versorgung mit dem Notwendigsten, wie etwa Heizmaterial, Lebensmittel und die Bereitstellung von Notunterkünften. Mittlerweile ist klar: Die Hilfe wird einen sehr langen Atem brauchen. Danke für die Unterstützung der UniCredit Bank Austria und card complete“, bekräftigt Elisabeth Drabek von der Caritas Wien.

Es werden weiterhin dringend Spenden für die Caritas-Aktion „Erdbebenhilfe Türkei und Syrien“ benötigt. Alle Informationen finden Sie hier: Caritas „Erdbebenhilfe Türkei und Syrien“

