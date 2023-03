Ein teures Schnitzel trübt die (Konsum-)Stimmung

imh Bankenkongress KURS: Über Inflation, Helicopter-Money und einen letzten Zinsanstieg

Wien (OTS) - Die Headlines des 18. Bankenkongresses KURS der imh GmbH, welcher – traditionell im Austria Trend Hotel Savoyen in Wien – von 28. bis 29. März 2023 stattfand, waren praktisch vorgegeben. Die Keynotes von Chefökonom Mag. Stefan Bruckbauer, UniCredit Bank Austria AG und dem Präsidenten des Fiskalrates, em.o.Univ.Prof. Dr. Christoph Badelt, gaben wertvolle Aufschlüsse zu Kapital und Märkte. Kurzum: Je teurer das Schnitzel, desto schlechter die Konsumstimmung.

Österreich und die Vollkasko-Mentalität

Der Staat war großzügig mit dem Steuergeld: Zu Corona-Zeiten und der aktuellen Energiekrise wurden Bremsen-, Deckel- und Teuerungsboni durchgesetzt. All das hat den Staatshaushalt stark belastet. Dieses Phänomen kann nicht mehr als Gießkannenprinzip, sondern schon als Helicopter-Money bezeichnet werden, so Badelt. Nicht nur Unternehmen, auch Haushalten wurde direkt Geld geschenkt.

Ohne Schnitzel, ohne mich!

Als Beispiel: Für ein Schnitzel im Gasthaus wurde zunächst jeder Preis gezahlt. Aber ohne weitere Subvention wird das panierte Gold zunehmend unerschwinglich. Daher zurecht die Frage von Österreichern und Österreicherinnen: „Wie lang kann das noch gut gehen?“ Denn schließlich kann der Staat das Steuergeld nur dann verteilen, wenn er auch weiß, wie er es einnimmt. Doch solange diese Variante politisch durchsetzbar ist, werde es wohl dabei bleiben, folgert Badelt.

Bruckbauer: „Die EZB vernichtet Geld“ – warum sich bei solchen Zitaten ein zweiter Blick lohnt

Die EZB hat in der Krise Geld gedruckt und für eine beeindruckende Liquidität gesorgt. Diese hohen Geldmengen befeuern nun auch die Inflation, weshalb der Leitzins erhöht wurde. Historisch rapide, wie Bruckbauer bemerkte. Doch seiner Prognose nach würde es nur noch eine letzte Zinserhöhung geben, dann käme eine Phase zähen, flachen Wachstums in Europa. Bruckbauer erklärte, dass das von der EZB zurückgekaufte Geld durch Anleihen gleichzeitig wieder aus dem Verkehr gezogen und anschließend vernichtet wird. Was dramatisch klingt, sei jedoch eine sinnvolle Maßnahme.

Österreichs größter Bankenkongress: KURS

Bei der 18. Ausgabe des größten österreichischen Bankenkongresses trafen sich die Keyplayer der Bankenbranche. Frei nach dem Motto „Echte Menschen – echte Gespräche“ bringt imh jährlich die wichtigsten Gruppen des Bankensektors zu den Schwerpunkten Zahlungsverkehr, Compliance & Geldwäsche, IT in Banken, Marktfolge & Backoffice sowie Bankstrategien der Zukunft zusammen. Über 200 Teilnehmende hatten die Gelegenheit mit Branchenkolleginnen und -kollegen, Fachexpertinnen und -experten sowie der Aufsicht ins Gespräch zu kommen.

