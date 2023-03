„Beschwingte Frühlings-Lesung“ am 4.4. im Amtshaus 13

Wien (OTS) - „Die Zeit versinkt in einer Fliederwelle“ ist der Titel einer kurzweiligen Veranstaltung am Dienstag, 4. April, ab 18.00 Uhr, im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3). Geboten wird eine „Beschwingte Frühlings-Lesung mit Musik“. Die beliebte Schauspielerin und Rezitatorin Renate Schuster hat ein Programm mit dem Motto „Heiteres, Besinnliches und Besonderes“ erstellt. Zu hören sind stimmungsvolle Texte von Wilhelm Rudnigger, Mascha Kaleko, Gustav Ernst, Rainer Maria Rilke, Johann Wolfgang von Goethe und anderer Verfasser. All die Worte der Dichter*innen werden durch Klavierklänge umrahmt und es gibt Erfrischungen. Der Eintritt kostet 15 Euro. Dieser Kultur-Termin wird seitens des Bezirks unterstützt. Auskünfte über vielfältige kulturelle Projekte im Amtsgebäude am Hietzinger Kai: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing). Beantwortung von Anfragen via E-Mail: post@bv13.wien.gv.at.

