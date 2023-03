FPÖ – Krauss: Wien Energie hat mit horrenden Energiepreisen Übergewinne erwirtschaftet

Ludwig-SPÖ muss unfassbare Abzocke sofort beenden und allen Wien Energie Kunden die Gewinne zurückzahlen

Wien (OTS) - Fassungslos zeigt sich der Fraktionsführer der FPÖ in der U-Kommission, Klubobmann Maximilian Krauss, über die heute an die Öffentlichkeit gelangten Quartalszahlen der Wien Energie. Daraus geht hervor, dass statt dem geplanten Jahresgewinn von 106 Millionen Euro ein Jahresgewinn im dritten Quartal bereits 226 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet wurden. „Damit ist bestätigt, dass dieser Gewinn vorwiegend auf der Erhöhung der Fernwärmepreise um 92 Prozent sowie der Strom- und Gaspreise zurückzuführen ist. Damit ist bewiesen, dass die Ludwig-SPÖ die Wienerinnen und Wiener mit horrenden Energiepreisen abzockt, um Gewinne für Spekulationen zu erwirtschaften“, so Krauss, der ankündigt, SPÖ-Bürgermeister Ludwig bei seiner heutigen Befragung mit diesen schweren Vorwürfen zu konfrontieren.

Krauss fordert Ludwig und die Wien Energie auf, diese Übergewinne die Wien Energie Kunden in vollem Ausmaß zurückzuzahlen. „Die Ankündigung von Finanzstadtrat Hanke, lediglich den Fernwärme-Kunden einen kleinen Rabatt zu gewähren, ist ein Riesenbluff. Alle Strom- Gas- und Fernwärmekunden müssen ihr zu viel gezahltes Geld schnellstmöglich rückerstattet bekommen“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Klubobmann

