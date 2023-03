Vienna City Card: Mit neuen Angeboten Wien noch nachhaltiger erkunden

Wien (OTS) - 31.03.2023 – Mit April finden ausschließlich Hotels mit Umweltzertifikat Eingang in die breite Angebotspalette der offiziellen Gästekarte Wiens, die auch freie Fahrt im öffentlichen Verkehr bietet. Plus: Auf den Großteil der Vienna-City-Card-Angebote gibt es künftig mindestens 20% Rabatt – bis zu 50% Ermäßigung sind möglich.

Seit mittlerweile 27 Jahren ermöglicht die Vienna City Card nachhaltige Mobilität für Wien-Gäste: von der inkludierten Fahrt mit Wiens öffentlichen Verkehrsmitteln in der gesamten Zone 100 bis hin zu einem Zusatzmodul für die öffentliche Anreise vom Flughafen. Ab 1. April können nur mehr jene Hotels Angebotspartner der weltweit ersten zertifiziert „grünen“ Gästekarte werden, die mit dem Österreichischen Umweltzeichen oder einem vergleichbaren, international anerkanntem Umweltzertifikat ausgezeichnet sind. Außerdem bietet die Vienna City Card künftig mindestens 20% Ermäßigung auf Touren und in Hotels sowie in den Bereichen Musik & Theater, Freizeit & Sport, Einkaufen sowie Kulinarik & Nightlife. Die offizielle Gästekarte der Stadt kann online, über die Destination-App „ivie“ des WienTourismus oder in einer der beiden Tourist-Infos gekauft werden. Je nach gewählter Variante und Gültigkeitsdauer ist sie ab 17 Euro erhältlich.

Peter Hanke, Amtsführender Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke sowie Präsident des WienTourismus

„Die neuen Ermäßigungen der Vienna City Card bei rund 200 vom WienTourismus kuratierten Erlebnissen liefern unzählige Anlässe, Wien jedes Mal aus einer neuen Perspektive zu erleben. Mit dem integrierten Ticket für den öffentlichen Verkehr können nicht nur Wien-Besucher:innen, sondern auch Wiener:innen selbst klimaschonend ihre Stadt erkunden. Die offizielle Gästekarte der Stadt führt damit einmal mehr vor Augen, dass Städtereisen zu den nachhaltigsten Reiseformen zählen: Wiens Gäste wie Bewohner:innen nutzen die vorhandene Infrastruktur gleichermaßen. Die im Tourismus derzeit heiß diskutierte ‚letzte Meile‘ bis zur Unterkunft wurde in Wiens Städtetourismus längst gelöst.“

Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus

„Qualität als Maßstab und Nachhaltigkeit als oberste Maxime ziehen sich durch sämtliche Ziele unserer Visitor Economy Strategie – in ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Dimension. Dass künftig ausschließlich Hotels mit Umweltzertifikat Angebotspartner unserer Vienna City Card werden können, ist ein logischer Schritt in unserer Zielsetzung, den nachhaltigen Angeboten von Wiens Visitor Economy eine breite Bühne zu geben. In unserer Strategie haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Zahl umweltzertifizierter touristischer Betriebe gegenüber 2018 um 25 Prozent auf 140 zu erhöhen. Ende 2022 gab es bereits 133 zertifizierte Betriebe – mit der Vienna City Card erlangen sie noch mehr Sichtbarkeit.“



Ideale Ergänzung: Mit „ivie“ digital und nachhaltig durch Wien

Die Destination-App „ivie“ bildet die ideale Ergänzung zur Vienna City Card beim Erkunden der Stadt: Neben kuriosen Fakten und jeder Menge Geheimtipps und Anekdoten über die Bundeshauptstadt umfasst „ivie“ bereits 13 Walks und Guides – darunter der neueste Guide „Weltausstellung 1873 revisited“, der User zu Museen, Cafés, Hotels und vielen anderen Orte führt, die eng mit dem Großereignis verbunden sind. Mit seinem aktuellen Jahresthema „Vision und Aufbruch – 150 Jahre Wiener Weltausstellung“ thematisiert der WienTourismus die Geschichte der Stadt und zeigt gleichzeitig deren Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft und den Anspruch Wiens, das Leben im Hier und Jetzt zu gestalten. „Wien hat sich nachhaltiger Stadtentwicklung verschrieben – dies hervorzuheben ist im Stadtmarketing gleichsam bedeutend wie die Vermittlung touristischer Attraktionen“, so Kettner.

