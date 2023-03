Dreckspotz: Das vollste Müllsackerl gewinnt

App herunterladen, Müll in der Natur sammeln, online eintragen und beim Citizen Science Award tolle Preise abstauben.

Wien/Innsbruck (OTS) - Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 ruft gemeinsam mit dem Projekt „Plastic.Alps“ des Instituts für Ökologie der Universität Innsbruck zum Müll-Sammeln auf.

Dabei tun engagierte Müllsammler:innen nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern helfen mit Fotos und Location des Müllfundes über die DreckSpotz-App genau zu dokumentieren, wie viel Müll in der Natur liegt.



„Tonnenweise Verpackungsmüll, der großteils aus Plastik besteht, landet jährlich achtlos in der Natur. Wenn Plastik länger UV-Strahlung ausgesetzt ist, zerfällt es in winzige Partikel, dringt in die Böden ein und schadet damit Mensch und Tier. 1000 Tonnen Müll müssen pro Jahr in unseren Gemeinden aufgelesen und entsorgt werden, 4000 Tonnen sind es entlang der Bundes- und Landstraßen. Im Hochgebirge wissen wir bisher noch viel zu wenig darüber. Diese Wissenslücke gilt es zu schließen“, erklärt Dreckspotz-Projektleiterin Lisa Grasl von GLOBAL 2000.



Klemens Weisleitner von Plastic Alps: „Unser Forschungsprojekt Plastic.Alps ist wesentlich auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen, um die Müllbelastung im Hochgebirge flächendeckend untersuchen zu können. Die gewonnenen Daten sind von immenser Bedeutung, da sie als Grundlage für wissenschaftliche Arbeiten und Empfehlungen an politische Entscheidungsträger dienen, um den Eintrag von Müll in Zukunft zu reduzieren. Diese Maßnahmen sollen langfristig empfindliche Ökosysteme im Gebirge schützen.“.



Mitmachen lohnt sich

Wer zwischen 1. April und 31. Juli Müllfunde in der App vermerkt, kann beim Citizen Science Award mitmachen und mit dem vollsten Müllsackerl tolle Preise abstauben. Teilnehmen können alle: Einzelpersonen, Familien oder ganze Schulklassen.



Was es dafür braucht?

Die DreckSpotz-App auf dem Smartphone installiert

Ein Smartphone mit Kamera, Internetzugang und aktivierter Lokalisierung

Einen Sammelbeutel zum Müllsammeln

Registrierung in der App:

Schulklassen: bei der Registrierung Anrede „Schulklasse“ auswählen, der Benutzername muss „Schulname_Schulklasse“ enthalten

Familien: bei der Registrierung Anrede „Organisation“ auswählen, Benutzername im Format „Fam_Mustermann“ angeben

Einzelpersonen: bei der Registrierung Vor- und Nachname angeben



Die Preise :

Schulklassen gewinnen Geldpreise, die vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung zur Verfügung gestellt werden.

1. Platz: 1.000 Euro

2. Platz: 750 Euro

3. Platz: 500 Euro.

Spot it, don’t drop it

Müll in der Natur ist ein gewaltiges Problem. Nicht nur die Meere sind davon betroffen, auch die entlegensten Gebiete und sogar im Hochgebirge wird Müll, vor allem Plastik, gefunden. Wie viel das genau ist, kann nur geschätzt werden. Um hier etwas konkreter zu werden, haben wir die DreckSpotz-App ins Leben gerufen. Mit ihr sammeln wir gemeinsam wichtige Daten, die uns helfen, das Problem genau einschätzen zu können.



Mit der DreckSpotz-App kann man ganz einfach den gefundenen Müll in der Natur markieren und beschreiben. Idealerweise landet der Müll gleich in einem mitgebrachten Sammelbeutel und wird sachgerecht entsporgt. In der App kann die Mitnahme des Mülls auch bestätigt werden. Dein Location-Tag wird automatisch übernommen, wenn es keinen Internet-Empfang gibt, können die Einträge auch im Offline-Modus in der App gespeichert und bequem später über die App upgeloadet werden.

