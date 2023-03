WK Wien: Neue Auszeichnung für die Wiener Verkehrswirtschaft

Erster Preis posthum vergeben - Sertic: „Wollen die Besten der Besten ehren“

Wien (OTS) - Die Sparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Wien vergibt heuer erstmals den Bollmann Preis an ihre Mitgliedsbetriebe. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die besonders innovative und außergewöhnliche Ideen verfolgen oder Projekte umsetzen. Insgesamt gibt es Auszeichnungen in vier Kategorien zu gewinnen: Zukunft, Miteinander, Gestalten und Lebenswerk. Die erste Auszeichnung in der Kategorie Lebenswerk wurde posthum an den Namensgeber Harald Bollmann vergeben.

„Die Wiener Verkehrswirtschaft ist so vielfältig wie die Stadt, die sie prägt. Rund 9.000 Mitgliedsbetriebe sind das Aushängeschild für die Verkehrswirtschaft in Wien, bringen uns sicher nachhause oder sorgen dafür, dass von der Avocado bis zum Zucker alles verfügbar ist. Wir wollen die Besten der Besten vor den Vorhang holen und ihnen Anerkennung zollen“, so Davor Sertic, Spartenobmann Transport und Verkehr der WK Wien. Das spiegelt sich auch bei den Teilnahmeberechtigten wieder. Vom Transporteur über den Taxiunternehmer hin zur Fahrschule sind alle Unternehmen mit aufrechter Gewerbeberechtigung in einer der Fachgruppen oder Fachvertretungen teilnahmeberechtigt. Einreichungen sind bis 6. Juni 2023 möglich. Die Verleihung erfolgt im Rahmen des Logistik-Salons am 21. September.

Harald Bollmann als Namensgeber

Als prägende Figur der Wiener Verkehrswirtschaft, wird Harald Bollmann als Namensgeber für den jährlich verliehenen Preis fungieren. Der im Jahr 2021 verstorbene Harald Bollmann war jahrelang Bundesspartenobmann sowie fast 30 Jahre lang Obmann der Wiener Spediteure. „Harald war schon eine Ikone, als ich vor 20 Jahren in die Logistik ging. Ich freue mich, dass wir mit dem Bollmann Preis etwas geschaffen haben, dass auch künftig an ihn und seine unvergleichlichen Leistungen erinnert. Ein großer Dank ergeht auch an seine Familie, allen voran seine Witwe, Ute Bollmann, die das alles erst möglich machen“, so Sertic. Harald Bollmann ist auch der erste Preisträger. Am Dienstag wurde Ute Bollmann die Ehrenmedaille für das Lebenswerk ihres Mannes von WK Wien Präsident Walter Ruck und Spartenobmann Davor Sertic überreicht.

Alle Informationen zur Einreichung sowie die Teilnahmebedingungen gibt es auf auf der Website der Sparte.

Die Kategorien im Überblick:

Zukunft:

In dieser Kategorie werden Unternehmen ausgezeichnet, die Projekte umsetzen, um für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein



Miteinander:

Diese Unternehmen tragen zu einem besseren Miteinander bei, verbessern das Betriebsklima durch inklusive Maßnahmen oder Erhöhen die Sicherheit und das Miteinanderleben der Wirtschaft und Bevölkerung in Wien.

Gestalten:

Diese Kategorie richtet sich an junge Visionäre und Disruptoren. Kreative Ideen von Nachwuchstalenten mit dem Zweck, die Verkehrswirtschaft weiterzuentwickeln sollen vor den Vorhang geholt werden. Teilnahmeberechtigt sind sowohl Schüler:innen als auch Studierende sowie junge Nachwuchstalente aus der Branchen.



Lebenswerk:

Menschen, die der Branche ihren eigenen Stempel aufgedrückt, immer fair, sozial und ökologisch gehandelt haben, sollen mit diesem Preis Dank und Anerkennung der gesamten Wiener Verkehrswirtschaft erhalten.

Die Gewinner:innen der jeweiligen Kategorien werden von einer fachkundigen Jury ermittelt. Die Gewinner der Kategorie Lebenswerk werden vom Spartenpräsidium auserkoren.

