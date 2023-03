AK-Konsumentenschützer warnen vor Abzocke-Seite www.draht-esel.com

„Hände weg!“ Die AK Kärnten warnt vor der Betrugsseite www.draht-esel.com. Ein heimischer Konsument verlor bereits 400 Euro.

Klagenfurt (OTS) - Die Webseite www.draht-esel.com wirkt seriös, die Preise reizen und die Lieferung wird als unkompliziert angepriesen. Nachdem ein per Vorkasse um 399 Euro bezahlter Fahrradakku nicht geliefert wurde, wandte sich ein Konsument im März an die AK Kärnten, die sofort für den Mann intervenierte. Kurz darauf erhielt der Konsument ein Schreiben der deutschen Polizei, die den Einzahlungen von Konsumenten nachgeht. „ Die Polizei ermittelt wegen Geldwäsche. Wir stehen als AK in direktem Austausch und werden für den Konsumenten nun eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt einbringen. Ob man sich als österreichischer Geschädigter in Deutschland als Privatbeteiligter anschließen kann, wird erst die Staatsanwalt Essen entscheiden “, informiert Herwig Höfferer, Konsumentenschützer in der AK Kärnten. Laut Auskunft der Polizei seien viele Deutsche und mittlerweile auch Österreicher betroffen. Fest steht: Es ist offenbar nur noch ein sehr geringer Teil der Einzahlungen der Geschädigten vorhanden.

Tipps der AK:

Generell sollten Konsumenten beim Onlineshoppen immer darauf achten, dass die besuchte Webseite mit dem Gütesiegel ‚Trusted Shops‘ gekennzeichnet ist.

Ist man sich unsicher, findet man auf www.watchlist-internet.at problematische Shops oder bereits enttarnte Fake-Shops.

Wenn keine Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu finden sind, gibt es auch keine Belehrung über das Rücktrittsrecht. Das darf nicht sein!

Bei einer Webseite ohne Impressum können Konsumenten davon ausgehen, dass es sich um Betrug handelt. Ein Unternehmen ohne Anschrift, ohne Firmenbuchnummer und ohne Umsatzsteueridentifikationsnummer darf es rein rechtlich nicht geben.

Schlechte Kundenbewertungen oder keine Rückmeldungen sind Warnzeichen.



AK-Präsident Goach: „Wir beraten und vertreten alle Kärntnerinnen und Kärntner kostenlos in Konsumentenschutzbelangen! Wer Hilfe benötigt, sollte sich an uns wenden!“



Telefon Konsumentenschutz: 050 477-2000

