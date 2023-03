FPÖ – Amesbauer: „Inspirationsreise“ von ÖVP-Bundeskanzler Nehammer ist wie erwartet eine Leermeldung!

Die erhellende Inspiration könnte Nehammer im freiheitlichen 23-Punkte-Maßnahmenpaket finden!

Wien (OTS) - „Es ist geradezu grotesk, wie ÖVP-Bundeskanzler Nehammer trotz seiner über 100 Medienberater kommuniziert. Er und sein ÖVP-Innenminister Karner haben letztes Jahr ein absolutes Asylfiasko in Österreich verursacht, das selbst das Katastrophenjahr 2015 in den Schatten gestellt hat. Und jetzt will er punkten, in dem er ‚Inspirationsreisen‘ unternimmt? Das übertrumpft ja sogar noch seine Privatjetreise auf den Balkan, um dort Grenzzäune zu besichtigen. Letztendlich wird ihm für die Umsetzung der Inspirationen hinsichtlich Sozialleistungen genauso der Mut fehlen, wie für die Umsetzung von Grenzzäunen. Die aktuelle ‚Inspirationsreise‘ ist also wie erwartet eine Leermeldung“, reagierte FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer auf die aktuelle sogenannte Nord-Reise von ÖVP-Bundeskanzler Nehammer nach Schweden und Dänemark.

„Der Clou an der ganzen Sache ist, dass Nehammer die ersehnte erhellende Inspiration nur wenige Minuten fußläufig vom Ballhausplatz entfernt suchen müsste. Im Parlament liegen nämlich mit dem freiheitlichen 23-Punkte-Maßnahmenpaket alle Lösungsansätze bereits auf dem Tisch, um der Asylkrise Herr zu werden. Trotz dem auspaktierten koalitionsfreien Raum fehlt der ÖVP allerdings schlichtweg die Schneid, um endlich zum Schutze und zum Wohle der österreichischen Bevölkerung zu handeln“, kritisierte Amesbauer und merkte abschließend an: „Stattdessen flüchten Nehammer, Karner und Co. lieber vor der eigenen Verantwortung und produzieren bei Auslandsterminen substanzlose Schlagzeilen am Fließband!“

