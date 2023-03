Hochschule weiterdenken

Die Pädagogische Hochschule Wien setzt klare Diversitäts-Schwerpunkte

Wien (OTS) - „Diversitätskompetenz ist eine Schlüsselkompetenz für die Pädagog*innen im 21. Jahrhundert, die nicht mit individuellen Interessenlagen einzelner Lehrkräfte zusammenhängen sollte, sondern schon in der Ausbildung systematisch zugrunde gelegt werden muss. Dieses Professionalitätsverständnis wird nun auch über die gesamte Berufslaufbahn als Zielvorstellung vorangestellt und soll sich in der Fort- und Weiterbildung sowie Schulentwicklungsberatung manifestieren.“, betont Rektorin Barbara Herzog-Punzenberger. Sie freut sich über die aktuell vier neu ausgeschriebenen Professuren an der Pädagogischen Hochschule Wien, die den profilgebenden Schwerpunkt der Urban Diversity Education (UDE) in Lehre und Forschung unterstützen und verstärken. Die erste Professur ist der Mehrsprachigkeit gewidmet, die zweite der Elternkooperation und Sozialraumorientierung, die dritte der Ganztagspädagogik, wie sie an vielen Campusschulen Alltag ist. Eine vierte Professur widmet sich der Schulbildung im Kontext migrationsbedingter Vielfalt im städtischen Raum, in der die Überschneidung sozialer, kultureller, religiöser und sprachlicher Dimensionen eine große Rolle für das gemeinsame Lernen und Leben spielt. „Ab 1. September wird am Institut für Urban Diversity Education der PH Wien mit den genannten Professuren der gesellschaftlichen Realität einer Migrationsgesellschaft Rechnung getragen. Dies geht Hand in Hand mit der Überzeugung, dass Bildungsgerechtigkeit über unterschiedliche soziale Milieus hinweg nicht nur Vision bleiben soll, sondern Realität werden kann.“ unterstreicht Rektorin Herzog-Punzenberger.

