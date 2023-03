Schladming-Dachstein auf großer Bühne in Wien

Am Rathausplatz findet nach drei Jahren Pause erstmals wieder ein “Steiermark-Frühling” statt / Die Urlaubsregion aus dem Ennstal präsentiert sich dort von ihrer besten Seite

Wien/Schladming (OTS) - Großer Auftritt für die Urlaubsregion Schladming-Dachstein an diesem Wochenende in Wien. Am Rathausplatz findet nach drei Jahren coronabedingter Pause wieder ein “Steiermark-Frühling” statt. Die Veranstalter rechnen mit rund 100.000 Besuchern während des viertägigen Events. Auch die Touristiker aus dem steirischen Ennstal präsentieren sich mit einem bunten Programm - von kulinarischen Köstlichkeiten in der Schladming-Dachstein Alm über musikalische Highlights an jedem der Ausstellungstage bis hin zu einem Modell des Friedenskircherls am Stoderzinken, das im Vorjahr zum schönsten Platz Österreichs gewählt wurde. Alle Infos rund um das bunte Programm beim “Steiermark-Frühling” am Wiener Rathausplatz gibt es online auf www.schladming-dachstein.at/steiermark-fruehling >>



>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein



Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse @ schladming-dachstein.at