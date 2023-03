European Transport Conference 2023 bei Hilfsgemeinschaft

Barrierefreie Mobilität: European Transport Conference 2023 findet in Wien bei der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs statt.

Ich nehme seit 10 Jahren als Speaker an dieser Konferenz teil. Es freut mich, dass die Konferenz nun erstmals in Wien stattfindet. Mir ist es ein großes Anliegen, das Thema Barrierefreiheit in diesem internationalen Umfeld stärker zu positionieren. Elmar Fürst, Vorstandsvorsitzender der Hilfsgemeinschaft

Wien (OTS) - Die diesjährige European Transport Conference wird von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs organisiert und gehostet. Zwischen 28. März und 01. April 2023 treffen sich Transport- und Verkehrsexpert:innen aus mehreren europäischen Ländern in Wien, um sich über die aktuellen Themen und Debatten zum Thema Verkehr und Mobilität auszutauschen. Die jährlich stattfindenden Treffen finden abwechselnd in den Herkunftsländern der teilnehmenden Expert:innen statt.

Die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs freut sich besonders, dieses Jahr erstmals Gastgeber der Konferenz zu sein. Für Menschen mit Behinderungen ist Mobilität und öffentlicher Verkehr ein zentraler Faktor für ein selbstbestimmtes Leben. Gerade blinde und sehbehinderte Personen sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Es ist daher zentral, einen barrierefreien, öffentlichen Transport zu garantieren. Elmar Fürst, Vorstandsvorsitzender der Hilfsgemeinschaft: " Ich nehme seit 10 Jahren als Speaker an dieser Konferenz teil. Es freut mich, dass die Konferenz nun erstmals in Wien stattfindet. Mir ist es ein großes Anliegen, das Thema Barrierefreiheit in diesem internationalen Umfeld stärker zu positionieren. "

Hinter der jährlichen Konferenz steht die Association for European Transport. Die AET wurde 1998 als gemeinnützige Organisation gegründet und steht allen offen, die Verkehrsplanung durch Diskussionen und Debatten unter Fachleuten voranbringen wollen. Zu ihren Mitgliedern gehören sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen. Der Verband ist die führende europäische Organisation für Verkehrsfachleute und Forscher:innen. AET fördert die Vernetzung und den Austausch von Ideen, Informationen und Möglichkeiten unter den Mitgliedern.

