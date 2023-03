Öko-Haus inklusive House-Warming-Party!

Entertainer Louie Austen heizt ab sofort mit einem Gratis-Privatkonzert als Stargast der House-Warming-Party neuer Fertighauskunden ein!

Wien (OTS) - Bauherren hatten zuletzt nicht viel zu lachen. Preissteigerungen, mangelnde Materialverfügbarkeiten, strengere Vergaberegeln für Wohnbaukredite und steigende Kreditzinsen – da wurde das Projekt Traumhaus für Bauwillige mitunter schon bei der Planung schnell zum Albtraum.



"Bauen muss wieder Spaß machen", sagt jetzt das Wiener Unternehmerpaar Rainer C. Regatschnig und Bibi Jung, das nicht nur privat eine Familie mit drei Kindern managt, sondern auch die gemeinsame Firma, die schlicht unter R&B GmbH nach den Vornamen der beiden Eigentümer firmiert und ein Planungsbüro, eine Tanzschule und ein Musiklabel betreibt.



Das kreative Paar bringt jetzt mit ihrer Aktion "HOUSE & PARTY" wieder Schwung in die Baubranche. Zu jedem Fertighausprojekt gibt es nämlich eine exklusive House-Warming-Party inklusive Grillmeister, Profitänzer und einem Privatkonzert von Stargast Louie Austen gratis dazu.



Louie Austen gilt weltweit als begnadeter Jazz-Sänger und wird als „Europas einzig wahrer Crooner“ bezeichnet. Jedenfalls eine Ausnahmeerscheinung und Vaterfigur der zeitgenössischen Musikszene „made in Austria".



Seine Fangemeinde ist bunt und vielfältig, genauso wie er. Früher war er von New York bis Las Vegas anzutreffen, wo er auch seine Liebe zu den Songs der großen Entertainer wie Frank Sinatra, Dean Martin oder Sammy Davis, Jr. entdeckte und feierte.



Mit Songs wie „One night in Rio“, „Hoping“, und „Glamour Girl“ überzeugte er wiederum die internationale HOUSE Szene und wurde mit offenen Armen auf den großen internationalen Bühnen willkommen geheißen. Mittlerweile wohnt der charmante Entertainer mit seiner Frau in Kritzendorf auf einer Ranch inmitten von Pferden, Eseln, Enten und vielen mehr und lebt authentisch vor, wovon die Ökohaus-Kunden vom R&B Planungsbüro träumen und ebenfalls von der privaten Wohnidylle im Eigenheim erhoffen.



"Das Traumhaus darf so einzigartig sein, wie unsere Kunden. Bis ins kleinste Detail durchdacht und auf Wunsch im Sorglospaket alles aus einer Hand vom Kärntner Öko-Fertighaushersteller Griffnerhaus ausgeführt. So wird das individuell geplante Fertigteilhaus zum Fertig-Detail-Haus mit Wohlfühlarchitektur - und jetzt sogar inklusive der perfekten Einweihungsparty für alle Freunde und die Familie", ladet Rainer C. Regatschnig Bauinteressierte zur Hausplanung ein.



(Infos und Referenzhäuser: www.rb-gmbh.info).



