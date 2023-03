Ostereier: gurkerl.at setzt in Sachen Tierwohl auf Transparenz

Der Online-Supermarkt umgeht zudem Eierknappheit mit exklusivem Bio-Eier-Kontingent

Wien (OTS) - Wenige Tage vor dem Osterfest ist laut der Landwirtschaftskammer Steiermark in Supermärkten ein Hühnereier-Engpass möglich. Gründe sind hohe Kosten für Energie und Hühnerfutter sowie die Vogelgrippe. Der Online-Supermarkt gurkerl.at reagiert auf die Situation und sichert sich bei regionalen Partner*innen ein exklusives Eier-Kontingent. Doch damit nicht genug: Um in Sachen Tierwohl ein Zeichen zu setzen, installiert gurkerl.at eine Webcam bei einem seiner Lieferanten, genauer gesagt bei der Familie Trimmel vom Biohof Trimmel in Niederösterreich. So können sich Kund*innen tagsüber selbst vom Wohl der freilaufenden Bio-Hühner überzeugen und sehen direkt, von welchen Hühnern ihre frischen Ostereier kommen.

Stephan Lüger, Commercial Director bei gurkerl.at, erklärt: „ Die Inflation und die Vogelgrippe sind für die Geflügellandwirt*innen besonders in diesem Jahr eine echte Herausforderung. Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir unsere regionalen Partner*innen unterstützen. Mit der Webcam können sich die Kund*innen selbst überzeugen: Diese Hühner haben’s gut, dort kann ich ruhigen Gewissens Eier kaufen. Wir gehen hier gerne die Extrameile, damit unsere Kund*innen nicht wie im herkömmlichen Supermarkt erst komplizierte Deklarierungen auf den Verpackungen entschlüsseln müssen. ”

gurkerl.at arbeitet hier mit dem Biohof Trimmel im niederösterreichischen Lichtenegg zusammen, gut 65 Kilometer vom Logistikzentrum entfernt. Am Hof bietet sich den Hühnern viel Platz und Auslaufmöglichkeiten im Freien, etwa im 170 m² großen Wintergarten mit Sandkisten. „ Wir freuen uns sehr, dass wir rechtzeitig zu Ostern gemeinsam mit unserem Partner gurkerl.at ein Zeichen für artgerechte Hühnerhaltung setzen können. Zum Glück wollen immer mehr Verbraucher*innen genau wissen, wo ihre Produkte herkommen. Diese Transparenz garantiert die gurkerl.at-Webcam ”, so Josef Trimmel, Eigentümer des Biohof Trimmel.

Echte Rarität im Osternest: Marans-Eier

Darüber hinaus legt gurkerl.at seinen Kund*innen eine echte Spezialität mit ins Osternest: Marans-Eier aus Freilandhaltung von den Hopibauern aus Gumpoldskirchen. „ Marans-Eier sucht man im traditionellen Einzelhandel vergeblich. Ganz zu schweigen von einer Qualität wie hier, die eine Bio-Zertifizierung noch übertrifft. Selbst auf Bauernmärkten sind solche Eier eine Seltenheit. Sie sind nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch eine hervorragende Vitamin- und Mineralstoffquelle mit einem viel höheren Gehalt an Eisen und Zink – und die Schale ist auch dreimal so dick wie bei herkömmlichen Eiern. Die Hühner werden mit einer eigenen Ziegenmilch (langkettige Proteine) gefüttert, was das Ei extrem cremig und aromatisch macht ", erklärt Lüger.

Das große Eier-Angebot ist nur ein Beispiel aus dem umfangreichen Oster-Sortiment von gurkerl.at. Vom Ostergebäck über alles, was man zum Dekorieren braucht, von Blumensträußen bis hin zu fangfrischem Fisch für Karfreitag, liefert der Online-Supermarkt alles direkt vor die Haustür. Dabei wird dank der neu eingeführten Frischegarantie bei Fleisch, Fisch und Kühlwaren auf einen Blick ersichtlich, wie lange die Produkte zu Hause haltbar sind.

Weitere Informationen zum Eier-Angebot zu Ostern sind hier verfügbar.

