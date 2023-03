Fachmesse „biblio aktiv“ in der NÖ Landesbibliothek

Plattform für Austausch und Vernetzung am 31. März

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Freitag, 31. März, findet zum mittlerweile bereits fünften Mal die Fachmesse „biblio aktiv“ statt, die ab 9.30 Uhr Bibliothekarinnen und Bibliothekaren aus ganz Niederösterreich in der NÖ Landesbibliothek in St. Pölten eine Plattform für Austausch und Vernetzung bietet. Die Fachmesse soll Bibliothekarinnen, Bibliothekare und Gemeindevertreter unterstützen und Impulse für ein lebendiges Gemeindeleben in und mit der Bibliothek setzen. Dabei stehen neben zahlreichen Ausstellern auch Mitmach-Stationen und Vorträge auf dem Programm.

Während der Fachmesse finden auch in Kooperation mit der Fachstelle komm.bib und „Natur im Garten“ zwei Workshops statt, bei denen man unter dem Motto „Pflanzen, Ernten und Genießen: Saatgutbibliotheken in Niederösterreichs Büchereien“ Wissenswertes rund um Saatgutvermehrung, Samentausch, Pflanzung, den Kreislauf vom Samen bis zur Frucht und die Möglichkeiten erfährt, durch mehr Grün zur Belebung der Bibliotheken beizutragen.

Im Rahmen der Ideen und Anregungen rund um das Jahresthema Generationen und Initiativen zur Entwicklung in Richtung zukunftstaugliche Bibliothek besteht außerdem die Möglichkeit, den neuen VR-Brillen-Koffer der Servicestelle Treffpunkt Bibliothek zu testen und die Ergebnisse des Jugend-BIB-Tages kennenzulernen.

Unter den Ausstellern findet sich neben der Servicestelle Treffpunkt Bibliothek, der NÖ Landesbibliothek, dem Institut für Landeskunde, den Fachstellen der öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich, der Abteilung für Wissenschaft und Forschung beim Amt der NÖ Landesregierung etc. auch das MÖP–Puppentheater, das sein Programm ebenso vorstellen wird wie Verlage, Autor und Autorinnen sowie Fachstellen aus anderen Themenbereichen. Nicht zuletzt stehen auch Führungen durch die Restaurierungswerkstatt und die Landesbibliothek auf der Tagesordnung.

Nähere Informationen bei Treffpunkt Bibliothek unter 02742/9005-17993, Kerstin Mayer, e-mail kerstin.mayer @ treffpunkt-bibliothek.at und www.treffpunkt-bibliothek.at.

