SPÖ-Erasim: „Jeder Anschein von Kündigungen in Zusammenhang mit Betriebsratsgründungen schadet der Branche insgesamt“

Kündigungen im (jedenfalls zeitlichen) Zusammenhang mit Betriebsratsgründungsplänen verschärfen Arbeitskräftemangel im Tourismussektor

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Tourismussprecherin Melanie Erasim äußert sich zu den Kündigungen in Hotels, die – zumindest im zeitlichen – Zusammenhang mit Betriebsratsgründungsplänen stehen verurteilend und warnend: „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen Betriebsrat gründen wollen, müssen dies auch dürfen. Kündigungen in Zeiten dieses Arbeitskräftemangels, von dem gerade der Tourismussektor so stark betroffen ist, zeichnen ein sehr eindeutiges Bild.“ Die SPÖ-Tourismussprecherin ist überzeugt, dass schon jeder Anschein von Kündigungen in Zusammenhang mit Betriebsratsgründungsvorhaben zu vermeiden ist, denn: „Sie schaden der Branche insgesamt und verschärfen den Arbeitskräftemangel im Tourismussektor weiter!“ (Schluss) lk/bj

