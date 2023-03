Welttag der Polsterschlacht in „Was gibt es Neues?“, politisches Pointenfeuerwerk bei „Gute Nacht Österreich“ am 31. März

Ab 22.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Einen doppelten Angriff auf die Lachmuskeln startet ORF 1 am Freitag, dem 31. März 2023, ab 22.05 Uhr mit neuen Ausgaben von „Was gibt es Neues?“ und „Gute Nacht Österreich“:

Lainer, Straßer, Schreiner, Athanasiadis & Gernot „Fußballkörpern“ und „Intelligenzköpfen“ auf der Spur

Zunächst fliegen bei Oliver Baier und seinem Rateteam nicht nur die Pointen durch das „Was gibt es Neues?“-Studio, sondern auch die Pölster, schließlich ist es der Welttag der Polsterschlacht. Federn lassen muss die illustre Runde bestehend aus Günther Lainer, Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner, Caroline Athanasiadis und Viktor Gernot bei so manch schwieriger Frage, wie zum Beispiel: Was ist ein „Fußballkörper“? Oder: Worum handelt es sich bei einem „Intelligenzkopf“? Die Promifrage stellt der deutsche Kabarettist Andreas Rebers. Er möchte wissen, warum der Passagierdampfer „Duke of Lancaster“ nahe Liverpool absichtlich auf Grund gegangen ist.

Peter Klien zur politischen Lage der Nation, Gast: Katharina Straßer

Ein politisches Pointenfeuerwerk startet danach, um 22.55 Uhr, bei Peter Klien in „Gute Nacht Österreich“: In der jüngsten Sendung der Late-Night-Satrie, in der auch Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin Katharina Straßer zu Gast ist, stehen mindestens ebenso spannende Fragen im Raum: Werden die beiden Regierungsparteien die Legislaturperiode bis 2024 durchstehen? Der politische Alltag lässt jedenfalls den einen oder andern Zweifel aufkommen. Peter Klien analysiert den Beziehungsstatus von Schwarz-Grün.

Es geht aber auch um die aktuelle SPÖ-Causa der Stunde: Welches der 73 Parteimitglieder, die sich um den Parteivorsitz beworben haben, wird die Führung übernehmen? Und wie kann die Sozialdemokratie die Geister, die sie mit der Wahl rief, wieder austreiben? Zu diesem Thema war Peter Klien zu Besuch im Burgenland, um bei der offiziellen Tourismus-Gala des Landes den auch für Fremdenverkehr zuständigen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zu treffen und mit ihm über dessen Pläne und Visionen für die Bundespartei zu sprechen.

Wie sehr jahrhundertealte Mythen noch immer Einfluss auf die aktuelle Realpolitik haben, zeigt „Gute Nacht Österreich“ am Beispiel des Kosovo. 2008 nach Jahren des Krieges als eigenständige Republik gegründet, blockieren Konflikte mit Serbien den Balkanstaat bis heute auf seinem Weg in die EU.

