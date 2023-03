USA bleiben wichtiger Wachstumsmarkt für heimische Wirtschaft

Wichtigster Überseemarkt für Österreich – Austro-Exporte in USA 2022 auf All Time High –Gute Marktchancen trotz gedämpfter Wirtschaftsprognosen

Wien (OTS) - „Made in Austria“ ist in den USA nach wie vor stark gefragt. „Die österreichischen Exportbetriebe konnten ihre Ausfuhren in die Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr auf 12,9 Mrd. Euro steigern. Das ist ein All Time High. Obwohl wir für heuer eine gedämpfte Dynamik erwarten, bleiben die USA ein sehr aussichtsreicher Exportmarkt für Österreichs Wirtschaft“, erklärte Mariana Kühnel, stv. WKÖ-Generalsekretärin, bei einem Pressegespräch mit dem WKÖ-Wirtschaftsdelegierten in New York, Peter Hasslacher, am Rande der Technologiekonferenz „MIT Europe Conference“ in Wien. Dabei vernetzt die WKÖ heimische Unternehmen mit renommierten Spitzenforscher:innen des Massachusetts Institute of Technology.

Als drittwichtigste Exportdestination sind die USA weiterhin der mit Abstand bedeutendste Markt in Übersee für Österreich, das bei der Handelsbilanz im vergangenen Jahr einen Überschuss von 5,7 Mrd. Euro erwirtschaften konnte. Ebenfalls stark im Aufwind sind Investitionen heimischer Betriebe in den USA: Zuletzt zählte Österreich zu den Top 3 der am schnellsten wachsenden ausländischen Direktinvestoren in den USA.

WKÖ-Beratungen für Unternehmen in USA um 60 Prozent gesteigert

„Die Rückmeldungen unserer AußenwirtschaftsCenter bestätigen das stark gestiegene Interesse heimischer Betriebe am US-Markt. Auch hinsichtlich der geopolitischen Umbrüche ist Marktdiversifikation ein entscheidender Standort- und Wettbewerbsfaktor. Umso erfreulicher ist es, dass wir mit unserer AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA zahlreiche rot-weiß-rote Erfolgsgeschichten begleiten und unterstützen konnten“, so Kühnel. Im Vorjahr nutzten österreichische Unternehmen mehr als 2.650 Beratungen in den AußenwirtschaftsCenter in den USA, im 5-Jahres-Vergleich entspricht das einem Plus von 60 Prozent.

Laut WKÖ-Wirtschaftsdelegiertem Hasslacher bietet der US-Markt für fast alle Wirtschaftszweige gute Geschäftsmöglichkeiten: „Vor allem die besondere Qualität österreichischer Produkte ist in den USA ein großer Pluspunkt. Zu den klassischen Exportschlagern heimischer Firmen zählen Maschinen, Anlagen und Automotive-Zulieferprodukte.“ Steigende US-Nachfrage gibt es zudem in den Bereichen Logistik, Lebensmittel oder Life Science.

Chancen für heimische Betriebe eröffnen zudem staatliche Investitionspakete zur Erneuerung der US-Infrastruktur. In den kommenden Jahren investieren die USA u.a. in den Bahnausbau, Wasserinfrastruktur, Klimaschutz und Digitalisierung. „Heimische Betriebe verfügen in vielen dieser Sektoren über besondere Expertise und fortschrittliche Technologien. Rund ein Drittel der von uns befragten US-Niederlassungen geben an, von diesen milliardenschweren Investitionsprogrammen zu profitieren“, so Hasslacher.

Das AußenwirtschaftsCenter in New York unterstützt österreichische Unternehmen beim Einstieg in den US-Markt und ist Ansprechpartner für Betriebe vor Ort. Weiteres Ziel ist es, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Österreich zu stärken. Bei Interesse können sich Unternehmen unter newyork@wko.at melden. (PWK092/ST)

Informationen über die MIT Europe Conference finden Sie unter: www.MITeurope.at

