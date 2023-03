Einladung zur 1.OFAA (Open Fiber Austria) Jahrestagung

4. Mai 2023, Julius Raab Saal der WKO, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Wien (OTS) -

Offene Netze und ihre Nutzung – Wie funktioniert das mit der Take-Rate?

Offene Glasfasernetze stellen sicher, dass die Kundinnen und Kunden aus unterschiedlichen Internetprodukten wählen können. Die nahezu unbegrenzten Kapazitäten der Infrastruktur können gleichzeitig von vielen Diensteanbietern genutzt werden und niemand muss seine zusätzliche eigene Infrastruktur bauen. Die Infrastrukturbesitzer sollten die Netze in jeder Gemeinde flächendeckend errichten, also für jeden einzelnen Haushalt oder Betrieb. Dabei ist es unerlässlich, dass Infrastrukturbesitzer und Netzbetreiber keine Dienste für die Endkunden anbieten, sondern ausschließlich Vorleistungsprodukte für die Internet Service Provider (ISP) zur Verfügung stellen. Es herrschen somit faire Wettbewerbsbedingungen für mehrere verschiedene Service Provider, die ihre Produkte in echter Glasfasergeschwindigkeit verkaufen können. „Heute zeigen offene Netze eine Bestellquote (sogenannte „Take Up Rate“) von über 40% aller Haushalte im Ausbaubereich innerhalb einer Gemeinde. Je mehr die echten offenen Netze mit verschiedenen Anbietern wachsen, desto höher steigen auch Nachfrage und Take Up-Rates. Der ISP-Wettbewerb gewährleistet faire Endkundenpreise und sichert eine attraktive Dienste-Qualität. Und darüber hinaus sorgt eine hohe Auslastung der Netze für schnellere Refinanzierung. Auch ein strategischer Überbau wird somit hinfällig“, fasst Igor Brusic, Präsident der OFAA, zusammen. Wettbewerb findet demnach nur auf der Diensteebene statt und nicht auf der Ebene der sehr kostenintensiven Infrastruktur.

FTTH als kritische Infrastruktur

Die Glasfasertechnologie ist ein Zukunftsgarant und zählt zu den wichtigsten Infrastrukturen in allen Lebensbereichen. Sie gewährleistet auch in Krisenfällen eine gesicherte Kommunikation. Ähnlich wie bei Strom, Gas oder Wasser muss dauerhaft eine funktionierende und sichere Infrastruktur zur Verfügung stehen. Daher sollte die öffentliche Hand in Telekommunikationsgesetze viel mehr strukturierend eingreifen, besonders in Hinblick auf Sicherheits- und Redundanzfragen. Martin Wachutka, Vizepräsident der OFAA: „Glasfaserleitungen müssen jederzeit funktionieren und eine Redundanz muss sichergestellt sein. Wir brauchen die Glasfaser als Teil der kritischen Infrastruktur. Glasfaser im Haus soll gleich und selbstverständlich sein wie Strom Wasser und Kanal. Die öffentliche Hand hier gefragt dafür die entsprechenden Normen und Regeln zu definieren."

