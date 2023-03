Führung „Mit dem Planwagen…“ im Bezirksmuseum 16

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Ottakring (16., Richard Wagner-Platz 19 b, Zugang an der Rückseite des Amtsgebäudes) ist an Feiertagen zumeist gesperrt. Diesmal machen die ehrenamtlich engagierten Bezirkshistoriker*innen eine Ausnahme und öffnen am Sonntag, 2. April („Palmsonntag“), von 10.00 bis 12.00 Uhr die Pforten. Die freiwillig agierende Kustodin Edith Fridrich führt ab 10.30 Uhr durch die große Dauer-Ausstellung und lädt zum Rückblick auf die Vergangenheit des 16. Bezirkes ein. Das Motto des lehrreichen Rundgangs lautet „Mit dem Planwagen vom Chiemsee zum Ottakringer Bach“. Spannende Fragen werden an dem Vormittag behandelt, beispielsweise „Waren die Ur-Ottakringer tatsächlich Bajuwaren?“ oder „Warum wurde aus Unter-Ottakring die eigenständige Gemeinde Neulerchenfeld?“. Die Teilnahme an der zirka eine Stunde langen Führung ist gratis. Spenden sind allzeit willkommen. Erteilung von Auskünften: Telefon 4000/16 127 bzw. E-Mail bm1160@bezirksmuseum.at.

Das Ottakringer Bezirksmuseum ist Mitglied der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“. Als Leiter fungiert Jochen Müller. Informationen zum regulären Betrieb und über temporäre Sonder-Ausstellungen lesen Interessierte im Internet: www.bezirksmuseum.at.

