TÜV AUSTRIA und Universität Bologna: Starke Partnerschaft für Structural Health Monitoring

Mit der Unterstützung von drei PhD-Projekten baut TÜV AUSTRIA seine Forschungs- und Entwicklungskooperation mit der Universität Bologna aus.

Bologna/Wien (OTS) - Permanente Überwachung der Tragfähigkeit von sicherheitskritischen Bauteilen und Strukturen – „Structural Health Monitoring“ – ist ein zukunftsweisender Prüf- und Inspektionsansatz: Betreiber haben dadurch jederzeit Klarheit über den Sicherheitszustand ihrer Strukturen. Basierend auf der intelligenten Analyse von über einen längeren Zeitraum aufgezeichneter Messdaten kann eine Prognose über die zukünftige Entwicklung des Zustands getroffen werden. Dies erhöht nicht nur signifikant die Betriebssicherheit, sondern ermöglicht auch gezielt Wartungsintervalle zu setzen.

Führende Rolle bei Structural Health Monitoring

TÜV AUSTRIA nimmt in der Entwicklung und dem Einsatz von Structural Health Monitoring eine führende Rolle ein. Dieser Vorsprung wird nun über eine Forschungs- und Entwicklungskooperation mit dem Advanced Research Center On Electronic Systems (ARCES) der Universität Bologna ausgebaut: Rund um drei PhD-Projekte forscht ein internationales Team in den nächsten drei Jahren an neuen Anwendungsbereichen. Neben den wissenschaftlichen Experten der Universität Bologna unterstützen Anwendungsexperten der TÜV AUSTRIA Group, unter anderem von den italienischen Gesellschaften TÜV AUSTRIA Italia und SINT Technology, die PhD-Studierenden bei ihrer Forschung. Im Speziellen sollen neue Verfahren zur ganzheitlichen Überwachung von Brücken entwickelt, neue Ansätze für Langzeitüberwachungen von metallischen Druckgeräten (z.B. Flüssiggastanks) erprobt und Monitoring-Methoden zum Einsatz an Druckbehältern aus Verbundwerkstoffen, die vermehrt für Speicherung und Transport von Wasserstoff zur Anwendung kommen, erforscht werden.

Die Universität Bologna ist die älteste Universität weltweit und eine der größten Bildungseinrichtungen in Italien.

