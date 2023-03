Czernohorszky/ Wiederkehr/ Himmer: „Klima-Tour“ kommt in Wiener Schulen!

Neuer Schulschwerpunkt, Stopps bei vielen Veranstaltungen und virtuelle Version auf www.wien.gv.at/klimatour

Wien (OTS) - Wien hat sich ein wichtiges Ziel gesetzt: Die Stadt soll bis 2040 klimaneutral werden und hat im Klimafahrplan viele Projekte festgelegt, wie das gelingen soll. „Diese Herausforderung können wir nur gemeinsam meistern. Daher ist es wichtig, die Wiener Bevölkerung zu informieren und zum Mitmachen zu motivieren“, ist Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky überzeugt. Die Stadt Wien schickt die Klimatour somit in die nächste Runde. Eine Flotte von acht E-Lastenrädern wird von April bis Oktober in der Stadt unterwegs sein: Die einzelnen Räder stehen für acht Lebensbereiche – von Kreislaufwirtschaft, über Grünraum bis hin zu Wasser und Energie.

„Dass die Klima-Tour auch an Wiener Schulen Halt macht, ist wichtig und richtig. Wir sorgen nicht nur dafür, dass Schulneubauten klimaneutral gebaut werden, wir sensibilisieren auch Schülerinnen und Schüler im Unterricht auf das so wichtige Thema Klima. Und gerade bei dieser Sensibilisierung leisten die E-Lastenräder und die dazugehörenden Informationen einen sehr wichtigen Beitrag. Die Wiener Schulen sind Wissenszentren und wenn wir das ambitionierte Ziel, Wien bis 2040 klimaneutral zu machen, erreichen möchten, müssen wir jede Möglichkeit nützen, darzustellen was wir alle dazu beitragen können!“, sagt Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Zusätzlich werden die Klima-Lastenräder heuer an rund 20 Terminen in Wiener Schulen Halt machen: „Allein in ihrer ersten Saison haben wir mit der Klima-Tour rund 16.000 Menschen persönlich erreicht“, freut sich Jürgen Czernohorszky. „Dabei waren vor allem auch viele junge Wiener*innen sehr interessiert daran, was sie selbst zu Klimaschutz beitragen können. Darauf wollen wir nun in der neuen Saison aufbauen und machen mit der Klima-Tour gezielt Station in Wiener Schulen!“

"Wir holen Klimabildung in die Schulen, denn wir wollen Schüler*innen beim Verstehen der Zusammenhänge unterstützen und ihnen Zukunftskompetenzen vermitteln. Unsere Aufgabe besteht darin, die Herausforderungen und Lösungen rund um das Klima für junge Menschen erlebbar und begreifbar zu machen“, betont Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer. „Die Klimabeauftragten werden mit Hilfe der Räder eine Klima-Unterrichtsstunde gestalten und die Schüler*innen können sich für ihren Alltag wichtige Klima-Tipps holen.“ Vom 20. bis 22. Juni organisiert die Bildungsdirektion für Wien den ersten Wiener Klimabildungsgipfel. Drei Tage lang stehen Veranstaltungen und Aktionen im Zeichen dieses wichtigen Themas.

Stopps in ganz Wien und Klima-Tour virtuell erleben

Die Wiener Klima-Tour wird darüber hinaus weiterhin im öffentlichen Raum unterwegs sein und viele Veranstaltungen besuchen – alle Termine sind unter www.wien.gv.at/klimatour abrufbar. Damit Klimapolitik für die Wiener*innen auch „greifbar“ ist, wird es bei ausgewählten Stationen auch Verteileraktionen in Form von Blumenzwiebeln oder Kräutersetzlingen geben.

Erstmals gibt es auch die neue virtuelle Version der Klima-Tour: „Damit wollen wir noch mehr Menschen mit den wichtigen Klima-Tour-Inhalten erreichen“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Die virtuelle Tour haben wir auf Anregung von Mitgliedern unsere Klimarates umgesetzt, die im letzten Jahr bei uns zu Gast waren!“

Adaptiert wurden auch die Inhalte der einzelnen Klima-Räder:

So wurde das Thema Kreislaufwirtschaft um alles ergänzt, was mit der Umstellung auf die Gelbe Tonne zu tun hat. Beim Energie-Rad gibt es wiederum alle Infos zum aktuellen Stadtthema „Raus aus Gas - wie klappt der Ausstieg?“ Ergänzend dazu gibt es jede Menge Energiespartipps fürs eigene Zuhause.

Beim Grünraum-Rad findet man es Infos zum Schwammstadt-Projekt am Praterstern, zum Thema Baumpfleger*innen sowie „Sport im grünen Bereich“. Neue interaktive Elemente locken bei der Artenvielfalt, beim Wiener Wasser und beim Thema Ernährung: So gibt es ein neues Magnetspiel, Foto-Ratespiele und ein Ernährungs-Puzzle.

Das ist die Wiener Klima-Tour

Bei der Wiener Klima-Tour ist eine Flotte von acht E-Lastenrädern in der ganzen Stadt unterwegs sind: Die Themen der einzelnen Räder umfassen die unterschiedlichsten Lebensbereiche – von Ernährung über Grünraum, Wasser und Artenschutz bis hin zu Energie und Kreislaufwirtschaft. Ein Schwerpunkt ist der Wiener Klimafahrplan, der in der Stadt den Weg zur Klimaneutralität vorgibt.

Jedes Themenrad ist ein multifunktionaler Informationsträger, neben Tipps und Anregungen für Klimaschutz im Alltag, gibt es Dinge zum Ausprobieren und Experimentieren. Darüber hinaus kann man Fragen an Stadt-Expertinnen und Experten stellen und sich über die großen Zusammenhänge der Klimakrise und die Aktivitäten der Stadt informieren. Die Klima-Tour ist in ganz Wien unterwegs und kommt zu öffentlichen Plätzen, in Parks und Veranstaltungen.

Die Klima-Tour ist kreativ, interaktiv und wendet sich an Groß und Klein. Sie informiert niederschwellig und spielerisch über die Klimakrise und eröffnet den Menschen die Möglichkeit, selbst in ihrem Alltag aktiv zum Klimaschutz beizutragen. Betreut werden die Räder von Expertinnen und Experten aus Fachabteilungen der Stadt, die damit zu „Klima-Botschaftern“ werden. Die Klima-Tour setzt auf E-Mobilität und nachhaltige Materialien und ist damit selbst klimafreundlich unterwegs! Die unkonventionelle Gestaltung der Themen-Räder weckt Interesse und holt mit einfachen Fragenstellungen und Beispielen die Menschen in ihrem jeweiligen Lebensbereich ab.

Alle Infos: www.wien.gv.at/klimatour

Film zur Klima-Tour: https://www.youtube.com/watch?v=IzLa-CMF6H4

