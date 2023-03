Mahrer/Korosec ad AKH: Patienten am Gangboden sind völlig inakzeptabel

Abbild der verfehlten Gesundheitspolitik der Stadt - Stadtrat Hacker muss endlich Verantwortung übernehmen

Wien (OTS) - „Eines ist völlig klar. Die Unterbringung von Patientinnen und Patienten am Gangboden ist völlig inakzeptabel. Das ist einer Weltstadt wie Wien nicht würdig“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer angesichts der heutigen Berichterstattung.

Die Bilder aus der Klinischen Abteilung für Unfallchirurgie des Allgemeinen Krankenhauses seien mehr als verstörend, seien das Abbild der verfehlten Gesundheitspolitik der Stadt und müssen sofort entsprechende Schritte nach sich ziehen.

„Es kann nicht sein, dass im Wiener Gesundheitsbereich jede Woche eine neue Schreckensmeldung aufschlägt und dies seitens der politischen Verantwortlichen, allen voran von Gesundheitsstadtrat Hacker schöngeredet wird“, so die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec.

Menschliche und umfassende Gesundheitsversorgung in Wien sicherstellen

In diesem Zusammenhang brauche es endlich konkrete Taten, um diese gewaltigen Probleme zu lösen. „Das Personal in den Spitälern darf in dieser Situation nicht alleine gelassen werden. Eine menschliche und umfassende Gesundheitsversorgung muss in Wien sichergestellt werden“, so beide abschließend.

