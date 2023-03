VMF Immobilien: Verkaufsstart exklusiver Wohnungen am Südhang des Kahlenbergs

Grundsteinlegung für den Unterer Schreiberweg 47 in 1190 Wien erfolgte im März 2023. Die Exklusivvermarktung erfolgt durch den Luxusmakler Austria Sotheby´s International Realty.

Wien (OTS) - Erst vor wenigen Tagen wurde feierlich der Grundstein an der Adresse Unterer Schreiberweg 47 in 1190 Wien gelegt. In den nächsten 18 Monaten soll die Wohnanlage „Greffier 47“ in exklusiver Lage am Südhang des Kahlenbergs, eingebettet zwischen Weingärten und Wienerwald, entstehen. Die Adresse Unterer Schreiberweg ist benannt nach einem herzoglichen Hofschreiber. Der französische Ausdruck für diesen lautet Greffier, bezeichnet einen Urkundsbeamten, Gerichts- und Hofschreiber und so war der Name des Projekts naheliegend.

Die Exklusivvermarktung der Wohnungen für gehobene Ansprüche erfolgt durch Austria Sotheby´s International Realty. Das Unternehmen ist der weltweit erfolgreichste Immobilienmarke für Lifestyle- und Luxusimmobilien und vermarktet exklusive Immobilien in besten Lagen in über 81 Ländern und dank 1.075 Niederlassungen rund um den Globus. In Österreich ist die Marke durch Austria Sotheby’s International Realty im Prime-Segment vertreten. Michaela Orisich, Head of Sales von Austria Sotheby´s International Realty: „VMF Immobilien hat mit Greffier 47 ein sehr ambitioniertes Projekt auf Schiene gebracht. Das Wohnhaus bietet qualitativ hochwertiges und nachhaltiges Wohnen in einer der besten Lagen Wiens.“ Sascha Haimovici, Geschäftsführer von Austria Sotheby’s International Realty fügt hinzu: „Das Projekt passt ausgezeichnet in unser Portfolio und wir sind davon überzeugt, schnell Interessenten dafür gewinnen zu können.“

Wohnen im Grünen, mit allen Möglichkeiten der Stadt

Interessenten können aus fünf Wohnungstypen mit zwei bis fünf Zimmern mit Terrassen, Balkonen und Eigengärten wählen. Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien: „Ein echtes Highlight sind die beiden im Erdgeschoss liegenden Garten-wohnungen, die je über einen eigenen Pool samt Poolhaus mit Kochgelegenheit verfügen.“ Beheizt wird die Wohnanlage zeitgemäß und nachhaltig mit einer Sole-Erdwärmepumpe mit Tiefensonden. Ein klimafreundliches Kühlsystem und eine private Tiefgarage runden den hohen Wohnkomfort ab.

Die Wohnanlage liegt stadtnahe, aber dennoch in ruhiger Umgebung mit weitläufigen Freiflächen und großzügigem Panoramablick. Mit dem Auto sind es bis in die Wiener Innenstadt 25 Minuten. Das Krapfenwaldlbad, Shopping Q19 oder der Cobenzl sind mit dem Pkw in unter zehn Minuten zu erreichen. Insgesamt zählt der Bezirk Döbling bis heute mit seinen weitläufigen Grünflächen, historische Villen, Weingärten und der ausgezeichneten Gastronomie zu den besten Wohngegenden in Wien.

Über VMF Immobilien:

Die VMF Immobilien GmbH ist eine 2015 gegründete Projektentwicklung- und Bauträger Gesellschaft mit Firmensitz in Brunn am Gebirge. Das Unternehmen hat mehr als 1.000 Wohneinheiten mit rund 102.000 Quadratmeter in Planung, in Bau oder bereits fertiggestellt. Mit Immobilien im Großraum Wien, in Niederösterreich, Salzburg, der Steiermark und Kärnten verwaltet VMF ein ebenso umfassendes wie hochwertiges Immobilienportfolio für höchste Ansprüche. Egal ob als Anlage, Eigentum oder Mietobjekt. Das Familienunternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen. Das reicht vom Immobilienerwerb, über die Projektentwicklung, die Vermietung bis hin zur Verwaltung. Bei der Umsetzung von Immobilienprojekten legt VMF nicht nur Wert auf eine hohe Umwelt- und Sozialverträglichkeit der Projekte, auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Faktor.

www.vmfimmo.at

Über Austria Sotheby's International Realty®:

Seit 1976 bietet das einzigartige Netzwerk von Sotheby’s International Realty® exklusive internationale Immobilien mit mehr als 26.000 unabhängigen Immobilien-Expert:innen in über 1.075 Niederlassungen in 81 Ländern an. Die global erfolgreichste Immobilienmarke für Lifestyle- und Luxusimmobilien ist in Österreich durch Austria Sotheby’s International Realty im Prime-Segment vertreten. Die Kombination der Geschäftsbereiche Immobilien und Kunst ermöglicht den Kund:innen Zugang zu einem weltweit außergewöhnlichen Immobilien-Portfolio von ausgesuchten Lifestyle- und Luxusobjekten. Anfang 2022 hat der Immobilienentwickler SORAVIA die Lizenz für Österreich erworben.

www.austriasothebysrealty.com

